Royals: Schock für Victoria von Schweden – Polizei-Einsatz auf Schloss Haga

Schock für Victoria von Schweden: Ein Fremder wollte in ihren Palast eindringen.

Es muss ein wahrer Schock für die Royals in Schweden gewesen sein: Am Donnerstag kam es zu einem Polizei-Einsatz auf Schloss Haga.

Glücklicherweise war die Polizei schnell zur Stelle und konnte Schlimmeres im Zuhause der Royals verhindern.

Royals: Schrecksekunden im Schloss Haga – DAS ist passiert

Was für viele vielleicht unwahrscheinlich erscheint, wurde nun wieder bittere Wirklichkeit: Auch Royals werden Opfer von Einbrüchen. Dies bestätigte die schwedische Hofsprecherin Margareta Thorgen gegenüber „Expressen“: „Es gab einen Zwischenfall vor den Toren, aber es gab keinen Diebstahl. Es ist eine polizeiliche Angelegenheit.“

Demnach soll am Donnerstag eine unbefugte Person versucht haben, in das Zuhause von Prinzessin Victoria einzudringen. Die 43-Jährige lebt gemeinsam mit Ehemann Prinz Daniel und den beiden Kindern Estelle und Oscar auf Schloss Haga.

Mit Ehemann Daniel und den gemeinsamen Kindern residiert Prinzessin Victoria auf Schloss Haga, einem 1550-Quadratmeter-Anwesen mit 44 Zimmern. Foto: picture alliance/dpa

-------------------------------

Das ist Victoria von Schweden:

Victoria Ingrid Alice Désirée wurde am 14. Juli 1977 in Solna geboren

Sie ist die Kronprinzessin von Schweden

Victoria ist die älteste Tochter von König Carl Gustaf und Königin Silvia

Am 19. Juni 2010 heiratete sie den Bürgerlichen Daniel Westling

Das Ehepaar hat zwei Kinder: Prinzessin Estelle (*2012) und Prinz Oscar (*2016)

-------------------------------

Royals: Strenges Schutzgesetz für die Königsfamilie

Auch die Pressesprecherin der Stockholmer Polizei äußerte sich zu dem Vorfall: „Wir waren dort und haben mit den Sicherheitsleuten gesprochen, die immer da sind.“ Festgenommen wurde demnach aber niemand.

Eine Nachricht, die Victoria von Schweden wohl noch einige schlaflose Nächte bereiten könnte. Dabei stehen Anwesen von ranghohen Staatsvertretern in Schweden unter einem besonderen Schutzgesetz. Unbefugten sollte es also eigentlich unmöglich sein, in die Gemächer der Royals einzubrechen.

In Victorias Palast waren sogar schon Prinz William und Kate Middleton zu Gast. Foto: imago images

-------------------------------

-------------------------------

Victoria von Schweden: Horror-Moment auf Schloss Haga

Dennoch war es nicht das erste Mal, dass die Polizei bei Victoria von Schweden anrücken musste. Bereits im Juli versuchten eine Frau und ein Mann mithilfe einer Drohne die Sommerresidenz der Royals auszuspionieren.

Im September 2005 fuhr ein psychisch kranker Mann mit seinem Auto frontal gegen die Tore von Schloss Haga. Sein Plan sei es gewesen, Victoria von Schweden davon zu überzeugen, dass sie ihn liebe.

Die Kronprinzessin machte vor wenigen Tagen aber zum Glück mit einer deutlich erfreulicheren Schlagzeile auf sich aufmerksam. Mehr dazu hier >>>