Royals: Video aufgetaucht! SO hast du Victoria und Daniel von Schweden noch nie gesehen

Ungewohnte Einblicke der Royals!

So kennt man die Royals ja gar nicht. Prinzessin Victoria von Schweden und ihr Ehemann Daniel wurden heimlich gefilmt und zeigen dabei eine ganz neue Seite von sich.

Royals: So hast du Victoria und Daniel aus Schweden noch nie gesehen

Die Royals-Fans freuen sich sehr über die heimliche Aufnahme. Gerne würden sie die Königsfamilie häufiger so natürlich sehen.

Im November 2020 nahmen Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden am virtuellen „Pep Forum“-Event teil. Die Royals gründeten die „Generation Pep“-Organisation, um Menschen dazu zu animieren, sich mehr zu bewegen.

Dabei sprechen sie sowohl Erwachsene, die stundenlang am Schreibtisch sitzen, als auch Kinder, die lieber auf dem Sofa liegen als draußen rumzutollen, an. Und was könnte da überzeugender sein als eine nette Tanzeinlage?

Das ist Victoria von Schweden:

Victoria Ingrid Alice Désirée wurde am 14. Juli 1977 in Solna geboren

Sie ist die Kronprinzessin von Schweden

Victoria ist die älteste Tochter von König Carl Gustaf und Königin Silvia

Am 19. Juni 2010 heiratete sie den Bürgerlichen Daniel Westling

Das Ehepaar hat zwei Kinder: Prinzessin Estelle (*2012) und Prinz Oscar (*2016)

Royals tanzen hinter den Kulissen

Jeder von uns hat wohl mindestens einen Song, der ihn immer wieder auf die Tanzfläche bringt. Victoria und Daniel von Schweden geht es da nicht anders. Dass das Ehepaar gerne mal das Tanzbein schwingt, zeigt ein Video von ihrer digitalen Veranstaltung.

Darin sind die Prinzessin und ihr Gatte hinter den Kulissen zu sehen, wie sie zu einem Animationsprogramm wild herumzappeln. Ein zunächst seltsamer Anblick, da man die Royals sonst eher zurückhaltend erlebt – doch bei diesen Bildern will man glatt mittanzen.

„Man muss sie einfach lieben!“, kommentiert ein Fan die Aufnahme.

Schock auf Schloss Haga: Polizei-Einsatz bei den Royals

Victoria und Daniel von Schweden zeigen sich ziemlich ausgelassen in der Öffentlichkeit. Ein ungewohnter Anblick. Foto: imago images

Für Victoria und Daniel war das Event sicherlich eine schöne Ablenkung vom Stress der vergangenen Wochen. Zuletzt schrieben die Royals mit unerfreulichen Neuigkeiten Schlagzeilen. Ausgerechnet in ihrem Zuhause Schloss Haga soll ein Fremder versucht haben, einzudringen. Mehr dazu hier >>>

