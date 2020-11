Royals Prinzessin Victoria: DIESE Worte gehen unter die Haut – „Es bedeutet alles“

Es sind bemerkenswerte Worte. Privat, offen, persönlich. Am Freitag wandte sich Prinzessin Victoria von Schweden, eine der höchsten schwedischen Royals über die Videoplattform Youtube an ihr Volk.

Es sollte eine bemerkenswerte Rede werden. Eine Rede, die zeigt, dass Prinzessin Victoria ihre Rolle bei den Royals in Perfektion ausführt. Eine Rede, die einer künftigen Königin würdig ist.

Royals: Prinzessin Victoria hält eine starke Rede

Prinzessin Victoria spricht in der gut dreiminütigen Rede ihr Volk direkt an. Besonders aber die, die sich an vorderster Front dem Coronavirus entgegenstellen. „Es braucht Engagement, es braucht Energie und oft viel Mut“, so Prinzessin Victoria, gegen das tückische Virus zu kämpfen.

Royals: Das ist Victoria von Schweden

sie wurde am 14. Juli 1977 in Solna geboren

Victoria ist Kronprinzessin von Schweden

sie ist die älteste Tochter von König Carl Gustav und Königin Silvia

sie stammt aus dem Hause Bernadotte

am 19. Juni 2010 heiratete sie den Bürgerlichen Daniel Westling

die beiden Royals haben zwei Kinder: Prinzessin Estelle (* 2012) und Prinz Oscar (* 2016)

Prinzessin Victoria und Prinz Daniel. Foto: imago images / TT

Doch, so Victoria weiter, „dieser Mut kann den Unterschied zwischen einem Leben, das vorzeitig endet, und einem Leben, das eine zweite Chance bekommt, ausmachen. Ich habe es selbst aus der Nähe gesehen und weiß, wie viel es bedeutet: Es bedeutet alles.“

Royals: Prinzessin Victoria – „Sie tun es zielgerichtet, gewissenhaft und loyal“

Diese Pandemie, so beschreibt es Prinzessin Victoria, habe das Land Schweden vor eine große Herausforderung gestellt und tue es immer noch. Doch sie sei beeindruckt von der Stärke und dem Willen derer, die im Gesundheitswesen arbeiten und so gegen Covid-19 anstehen würden.

„Sie mussten mit einer Krankheit arbeiten, von der wir nicht viel wussten. (...) Sie haben es getan und Sie tun es zielgerichtet, gewissenhaft und loyal. Mit dem Fokus auf dem Wohl der Patienten“, so Victoria und schickt im Anschluss ein „herzliches Dankeschön“ an die vielen Frauen und Männer im schwedischen Gesundheitswesen. Welch tolle Geste. Das ganze Video kannst du hier sehen.