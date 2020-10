Royals: Schlechte Nachricht für Prinzessin Victoria und ihren Daniel – DIESE Maßnahme trifft sie hart

Auch vor den Royals machen die Corona-Einschränkungen keinen Halt.

Schlechte Nachrichten für die Schweden-Royals Prinzessin Victoria und ihren Ehemann Prinz Daniel. Lange hatte sich das Royals-Ehepaar auf diesen Termin gefreut. Lange wurde er geplant, Sicherheitsvorkehrungen wurden getroffen, das Volk unterrichtet.

Doch nun fällt der Besuch der Royals in der schwedischen Gemeinde Uppsala ins Wasser, beziehungsweise der Corona-Pandemie zum Opfer, wie das schwedische Portal „Svensk Dam“ erfahren hat.

Royals: Schlechte Nachrichten für Kronprinzessin Victoria von Schweden

So mussten Prinzessin Victoria von Schweden und Prinz Daniel ihren Besuch schweren Herzens absagen. Dabei war der Termin in Uppsala eine der dringendsten Aufgaben in diesem Herbst, so „Svensk Dam“.

------------------

Royals: Das ist Victoria von Schweden

sie wurde am 14. Juli 1977 in Solna geboren

Victoria ist Kronprinzessin von Schweden

sie ist die älteste Tochter von König Carl Gustav und Königin Silvia

sie stammt aus dem Hause Bernadotte

sie hat noch eine Schwester (Madeleine) und einen Bruder (Carl Philip)

am 19. Juni 2010 heiratete sie den Bürgerlichen Daniel Westling

die beiden Royals haben zwei Kinder: Prinzessin Estelle (* 2012) und Prinz Oscar (* 2016)

------------------

So hätte die Kronprinzessin Uppsala am 11. November besucht und hätte den ganzen Tag lang Gespräche mit verschiedensten Menschen führen sollen.

Royals: Besuch in Uppsala soll nun im kommenden Jahr nachgeholt werden

Prinzessin Victoria und Prinz Daniel. Foto: imago images / TT

Der Besuch soll nun auf das kommende Jahr verschoben werden. Uppsala gilt als eine der Regionen in Schweden, die am schwersten von der Pandemie betroffen sind. Wie „Svensk Dam“ berichtet, sei jeder Bewohner nun aufgefordert, das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu vermeiden und den Kontakt zu anderen Menschen möglichst gering zu halten.

Prinzessin Victoria bekam eine schlechte Nachricht. Foto: imago images / TT

Verständlich also, dass Prinzessin Victoria und Prinz Daniel in einer solchen Ausnahmesituation ihren Termin lieber ins kommende Jahr verlegen.

-----------------

Mehr royale News:

Royals-Insider erhebt schwere Vorwürfe gegen Prinz Charles: Unfassbar, was er nach Prinzessin Dianas Tod getan haben soll

Royals: Traurige Enthüllung! So soll Prinz Charles' Kindheit die Ehe zu Lady Diana belastet haben

Queen Elizabeth II.: Jetzt ist es enthüllt – die Königin und Prinz Philip sind ...

-----------------

Auch, weil Prinz Daniel zuletzt geschwächt daherkam. Was passiert war, liest du hier.

Royals: Foto sorgt für Aufregung

Zuletzt sorgte schon ein Vater von Prinzessin Victoria und ihrem Töchterchen für Aufsehen. Warum? Das erfährst du hier >>>