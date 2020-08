Royals: Neuigkeiten! Sofia von Schweden wird wieder...

Lange war es still um Sofia von Schweden – in den letzten Wochen gab es weniger Meldungen über die 35-Jährige der schwedischen Royals.

Denn die Ehefrau von Prinz Carl Philip, Sofia von Schweden, hatte sich zurück gezogen, seit Schwedens König Carl Gustaf beschlossen hatte, das Königshaus zu verkleinern. Seitdem zählen nur noch er und seine Frau Königin Silvia sowie seine Tochter, Kronprinzessin Victoria und deren Mann Prinz Daniel, zum festen Royals-Stamm.

Doch offenbar hat Sofia von Schweden mittlerweile ganz neue Pläne geschmiedet, verriet nun eine Sprecherin der Schweden-Royals.

Royals: Es ist offiziell! Sofia von Schweden wird...

Und die bedeuten für die Prinzessin offenbar reichlich Arbeit. Gegenüber dem schwedischen Magazin „svensk dam“ teilte Royals-Pressesprecherin Margareta Thorgren mit: „Die Prinzessin plant, ihren Dienst im Sophiahemmet-Krankenhaus fortzusetzen. Es handelt sich genau wie zuvor um einen Teilzeit-Job.“

Royals: Das ist Sofia von Schweden

sie wurde am 6. Dezember 1984 als Sofia Kristina Hellqvist in Danderyd geboren

in New York studierte sie Rechnungswesen mit EDV-Anwendung

nach dem Studium arbeitete sie als Kellnerin und Model und ließ sich für ein Männermagazin ablichten

seit 2010 ist sie offiziell mit CPrinz Carl Philip liiert

das Royals-Paar heiratte am 13. Juni 2015 in Stockholm

das Paar hat zwei Kinder: Prinz Alexander und Prinz Gabriel

Sofia wurde der Titel Prinzessin Sofia von Schweden, Herzogin von Värmland, verliehen

Sofia von Schweden reicht der Job alleine offenbar aber noch nicht. „Darüber hinaus ist sie weiterhin für das ‚Project Playground‘ tätig und für die ‚Prince and Princess Foundation‘. Und wenn nötig, wird sie auch offizielle Aufgaben wahrnehmen", so Thorgren weiter.

Soll heißen: Die Prinzessin wird in naher Zukunft einiges zu tun haben.

Sofia von Schweden: Blitzausbildung als Pflegekraft

Kurz nachdem das Coronavirus ausgebrochen war, machte Sofia eine schnelle Ausbildung zur Krankenhaus-Pflegekraft. Bei der Abschlussfeier der Klinik beteuerte die Royals-Beauty bereits, wie sehr ihr die Arbeit in der Klinik am Herzen lag. „Es war eine absolut einzigartige Erfahrung“, so Sofia von Schweden.

Die Ausdünnung des schwedischen Königshauses dürfte der Ehefrau von Prinz Carl Philip in Anbetracht ihrer sozialen Pläne wohl gar nicht mal so ungelegen gekommen sein.

