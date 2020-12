Royals: Bittere Pille für Madeleine von Schweden – damit hat die Prinzessin nicht gerechnet

Bittere Nachricht für Madeleine von Schweden!

Selbst die Royals kann es kalt erwischen, wenn auf einmal eine viel zu teure Rechnung vor ihnen liegt.

So auch im Fall von Madeleine von Schweden. Eigentlich wollten die Royals ihr Zuhause in Schweden aufhübschen lassen, doch dann verdoppelte sich der Preis der Renovierungsarbeiten unerwartet.

Royals: Madeleine von Schweden muss blechen

Dank einer staatlichen Immobilienagentur müssen die Royals in Schweden nicht für jede Arbeit, die in ihrem Zuhause anfällt, aufkommen. Doch als vor Kurzem Prinzessin Madeleines Wohnung in Stockholm renoviert wurde, sollte die 38-Jährige plötzlich blechen.

Wie die schwedische Zeitung „Expressen“ berichtet, soll die Fünf-Zimmer-Wohnung von Madeleine und ihrem Ehemann Chris O'Neill immer teurer werden. Im Jahr 2014 kosteten die Renovierungsarbeiten stolze 660.000 Euro. In den vergangenen zwei Jahren seien dann erneute Arbeiten angefallen.

Madeleine von Schweden lebt seit 2018 mit ihrer Familie in Florida (USA). Doch für wichtige Besuche in ihrer Heimat besitzen sie ein Apartment in Stockholm. Foto: imago images

Während die beauftragte Immobilienagentur behauptet, dass Madeleine und ihre Familie das Luxus-Apartment vergrößern lassen wollten, erklärt Hofsprecherin Margareta Thorgren, dass es sich dabei um wichtige Sicherheitsaspekte handle.

Das ist Prinzessin Madeleine von Schweden:

Madeleine Thérèse Amelie Josephine wurde am 10. Juni 1982 auf Lovön in der Gemeinde Ekerö geboren

Sie ist die jüngste Tochter von König Carl XVI. Gustaf von Schweden und Königin Silvia

In der schwedischen Thronfolge steht sie auf Platz sieben

Von 2003 bis 2006 studierte Madeleine Kunstgeschichte, Geschichte und Ethnologie an der Universität Stockholm

Am 8. Juni 2013 heirateten Prinzessin Madeleine und Christopher O'Neill, ein britisch-amerikanischer Geschäftsmann

Das Paar hat drei gemeinsame Kinder

Royals mit teuren Extrawünschen: Damit hat Madeleine nicht gerechnet

Wie ein neues Schlafzimmer, ein begehbarer Kleiderschrank, eine neue Garderobe und ein zusätzliches Badezimmer für mehr Sicherheit sorgen sollen, ist uns allerdings ein Rätsel. Für diese Verschönerungen soll das Unternehmen einen Kostenvoranschlag von 240.000 Euro aufgestellt haben. Am Ende wurde die Rechnung für Madeleine von Schweden aber wohl doppelt so teuer.

Laut der Immobilienagentur, die Staatseigentum verwaltet, haben die hohen Ansprüche der Prinzessin das sogenannte „königliche Verfügungsrecht“ überschritten. Eine Anschuldigung, die von der Hofsprecherin dementiert wurde. Der geforderte Standard sei derselbe, den es in der bereits bestehenden Wohnung gebe.

Madeleine von Schweden wollte ihren Zweitsitz in Stockholm aufhübschen lassen – doch dann folgte der Schock. Foto: imago images

Royals-Zoff: Keine Einigung in Sicht

Und jetzt? Beide Parteien scheinen die Schuld von sich zu schieben. Weder die Immobilienagentur noch das Gouverneursbüro wollen für die Renovierungsarbeiten in Prinzessin Madeleines Apartment aufkommen.

Eine weitere schlechte Nachricht ereilte Madeleine von Schweden kurz vor Weihnachten. Warum es sogar ihre ganze Familie betrifft, liest du hier.

