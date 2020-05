Royals: Madeleine von Schweden: Traurige Entscheidung – sie will...

Die schwedischen Royals gehören zu den beliebtesten in Europa. Kein Wunder! Die Familie von König Carl Gustaf und Königin Silvia zeigt sich stets volksnah und ist sympathisch.

Lediglich eine Sache stimmt den ein oder anderen Schweden und Royals-Fan traurig: Prinzessin Madeleine, die jüngere Schwester von Kronprinzessin Victoria und Prinz Carl Philip, lebt seit einigen Jahren nicht mehr in Skandinavien.

Royals: Traurige Nachrichten von Madeleine von Schweden

Nach dem Skandal um ihren Verlobten Jonas Bergström, der die beliebte Prinzessin betrogen hatte, flüchtete die Prinzessin nach New York, um dort für eine Stiftung zu arbeiten. Wie es das Schicksal so will, entpuppte sich dieser Schritt als genau richtig: In den USA lernte Prinzessin Madeleine Chris O'Neill kennen.

--------

Das ist Madeleine von Schweden:

geboren am 10. Juni 1982 in Drottningholm, Schweden

ihr vollständiger Name lautete Madeleine Thérèse Amelie Josephine

sie ist das jüngste Kind von König Carl Gustaf und Königin Silvia

2013 heiratete Madeleine den britisch-amerikanischen Geschäftsmann Chris O'Neill

die beiden haben drei Kinder: Leonore (* 2014), Nicolas (* 2015) und Adrienne (* 2018)

--------

Mittlerweile ist das Paar verheiratet und hat drei süße Kinder: Leonore (6), Nicolas (4) und Adrienne (2). Das Volk findet die Familie bezaubernd. Doch nun gibt es traurige Nachrichten: Die fünf planen nicht, dauerhaft wieder nach Schweden zurückzukommen! Das berichtet die „Bunte“ und beruft sich auf die Nachrichtenagentur „danapress“.

----------

Weitere News:

Queen Elizabeth II.: Jetzt kommt es heraus – die Königin und Prinz Philip sind ...

Kate Middleton und Prinz William: Traurige Nachricht! Die beiden Royals haben...

Meghan Markle zieht Baby Archie vor die Kamera – der Kleine ist gar nicht begeistert

----------

Madeleine von Schweden genießt freies Leben

Zwar liebe die 37-Jährige ihre schwedische Heimat. Doch aus dem gleichen Grund, der sie damals nach Amerika trieb, möchte sie nicht zurückkehren: In den USA genießt Madeleine ein freies Leben, wird nicht auf Tritt und Schritt von der Presse verfolgt.

+++ Angeblich vier Selbstmordversuche – Doku über Diana enthüllt Schreckliches +++

In Nordamerika könne sie mit ihren Kindern vor die Tür gehen, ohne erkannt zu werden - in Schweden ist das nicht möglich. Gerüchte, dass Ehemann Chris die treibende Kraft hinter dem dauerhaften Leben in Florida ist, seien nicht wahr, heißt es im Bericht von „Bunte“. (cs)