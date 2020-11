Royals: Traurige Nachricht für Madeleine von Schweden – es betrifft auch ihre Familie

Es ist keine erfreuliche Nachricht für die Royals in Schweden: Die Königsfamilie muss am schönsten Tag des Jahres auf Prinzessin Madeleine verzichten.

Die 38-Jährige wird das Fest der Liebe nicht mit den Royals in Schweden feiern können. Der Grund dahinter macht traurig.

Royals feiern Weihnachten ohne Prinzessin Madeleine

So haben sich die Royals das Weihnachtsfest 2020 sicherlich nicht vorgestellt. Die Corona-Pandemie durchkreuzt die Pläne zahlreicher Familien – so auch bei der schwedischen Königsfamilie.

Eigentlich wollten sie Weihnachten alle zusammen in Schweden verbringen, doch daraus wird wohl nichts. Denn jetzt verkündet eine Sprecherin der Royals, dass Prinzessin Madeleine, ihr Ehemann Christopher sowie die drei gemeinsamen Kinder es im Dezember nicht in ihre Heimat schaffen werden.

Prinzessin Madeleine mit ihrem Ehemann Christopher O’Neill und den gemeinsamen Kindern Adrienne, Leonore und Nicolas.

------------------------------

Das ist Prinzessin Madeleine:

Madeleine Thérèse Amelie Josephine wurde am 10. Juni 1982 auf Lovön in der Gemeinde Ekerö geboren

Sie ist die jüngste Tochter von König Carl XVI. Gustaf von Schweden und Königin Silvia

In der schwedischen Thronfolge steht sie auf Platz sieben

Von 2003 bis 2006 studierte Madeleine Kunstgeschichte, Geschichte und Ethnologie an der Universität Stockholm

Am 8. Juni 2013 heirateten Prinzessin Madeleine und Christopher O'Neill, ein britisch-amerikanischer Geschäftsmann

Das Paar hat drei gemeinsame Kinder

------------------------------

Prinzessin Madeleine ist seit Monaten nicht in Schweden gewesen

„Prinzessin Madeleine lebt in Florida und dort herrschen strenge Auflagen. Die Familie respektiert diese. Deshalb ist es der Prinzessin nicht möglich, zu reisen und sie können nicht zu Weihnachten nach Hause kommen“, so Margareta Thorgren gegenüber der schwedischen Zeitschrift „Svensk Damtidning“.

Seit August 2018 lebt Madeleine mit ihrer Familie in den USA, dennoch hat sie es immer zu wichtigen Anlässen in die Heimat geschafft. Wegen der Pandemie ist die Prinzessin aber schon seit März 2020 nicht mehr in Schweden gewesen. Somit hat Madeleine auch den Nationalfeiertag am 6. Juni verpasst.

------------------------------

------------------------------

Royals in Schweden: SIE bleiben dem König erhalten

Das Weihnachtsfest wird dieses Jahr also auch für die Königsfamilie etwas anders ablaufen. Bleibt nur zu hoffen, dass König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia die Feiertage zumindest mit ihren anderen zwei Kindern und deren Familien verbringen können.

Die schwedische Königsfamilie im Jahr 2007: Prinz Carl Philip, Kronprinzessin Victoria, König Carl XVI. Gustaf, Königin Silvia und Prinzessin Madeleine. Foto: picture alliance/dpa

Im Gegensatz zu ihrer kleinen Schwester leben Prinz Carl Philip und Prinzessin Victoria noch in Schweden und sollten daher keine Probleme haben, ihre Eltern zu besuchen.

