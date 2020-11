Royals: Eindeutige Zahlen beweisen – Prinzessin Diana triumphiert über Prinz Charles

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Was genau zwischen den Royals und Prinzessin Diana gelaufen ist, werden wir wohl nie wirklich erfahren. Doch die Macher der Netflix-Serie „The Crown“ haben da so eine Ahnung.

Die aktuelle, vierte Staffel widmet sich vor allem Lady Di und wie sehr sie unter den Royals leiden musste. Ein Schicksal, das offenbar vielen Menschen ans Herz geht.

Royals-Fans stürzen sich auf neue „The Crown“-Folgen

Und genau das könnte die Royals nun ziemlich verärgern. Denn das Interesse und Mitgefühl für Prinzessin Diana nimmt auch 23 Jahre nach ihrem Tod nicht ab.

Wie „The Sun“ berichtet, sollen sich 29 Millionen Menschen innerhalb der ersten Woche die neuen „The Crown“-Folgen rund um Lady Diana angesehen haben. Die vierte Staffel ist damit ein riesiger Erfolg für den Streaming-Riesen.

Das war Prinzessin Diana:

Diana Frances Spencer wurde am 1. Juli 1961 in Sandringham geboren

Als Fürstin von Wales starb Diana am 31. August 1997 in Paris – sie wurde nur 36 Jahre alt

Von 1981 bis 1996 war Prinzessin Diana mit Thronfolger Prinz Charles verheiratet

Am 21. Juni 1982 brachte sie Prinz William zur Welt, am 15. September 1984 folgte die Geburt von Prinz Harry

Lady Diana litt jahrelang unter Bulimie und Depressionen

Bis heute gilt Diana als Medienikone – nach ihrem Tod erhielt sie den Beinamen „Königin der Herzen“

Royals-Hochzeit war „uninteressanter“ als Netflix-Serie

Das sind 600.000 Menschen mehr als die, die sich 1981 die tatsächliche Trauung von Prinz Charles und Prinzessin Diana im Fernsehen angesehen haben. Eindeutige Zahlen, die zeigen, welchen Einfluss Lady Di bis heute hat.

Prinzessin Diana und Prinz Charles kurz nach ihrer Trauung am 29. Juli 1981 auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Foto: picture alliance/dpa

Weltweit gilt sie als die „Königin der Herzen“. Auch nach der Scheidung von Prinz Charles wurde Diana in der Öffentlichkeit gefeiert, während Camilla immer wieder angefeindet wurde.

Royals sind außer sich wegen „The Crown“-Staffel

Schon die dritte „The Crown“-Staffel soll laut „The Sun“ 21 Millionen Zuschauer in der ersten Woche nach ihrem Release gezählt haben. Doch mit dem Erfolg der neuen Episoden hat Netflix noch einmal ordentlich zugelegt und acht Millionen mehr Zuschauer gewonnen.

Das Interesse stieg rasant an, als bekannt wurde, dass sich die vierte Staffel vor allem mit Prinzessin Diana auseinandersetzen würde. Während die Fans vor Freude ausflippen, sollen die Royals regelrecht empört sein. Mehrere Quellen behaupten, dass die Darstellung in der Netflix-Serie die gesamte Königsfamilie in ein schlechtes Licht rücke.

