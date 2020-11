Royals: Prinzessin Diana erhält Einzug bei „The Crown“ – DIESE Szenen sind dramatisch

Darauf haben die Fans lange gewartet: in wenigen Tagen startet bei Netflix die neue Staffel von „The Crown“, in der das Leben der britischen Royals in chronologischer Reihenfolge thematisiert wird. In den neuen Szenen wird auch Prinzessin Diana eine große Rolle spielen.

Und wie iheart.com berichtet, sind es dramatische Royals-Szenen, die von Prinzessin Diana gezeigt werden.

Royals: Prinzessin Diana erhält Einzug bei „The Crown“

Es ist kein Geheimnis, dass die Mutter von Prinz William und Prinz Harry an Bulimie litt. Und genau diese Essstörung soll nun auch Bestandteil der lang ersehnten vierten Staffel sein. Gespielt wird die Rolle der Lady Di in „The Crown“ von Schauspielerin Emma Corrin (24). Sie war es auch, die die Produzenten darum bat, Dianas Bulimie mit in die Serie zu bringen.

------------

Das war Prinzessin Diana:

Diana wurde am 1. Juli 1961 in Sandringham in England geboren

Am 29. Juli 1981 heiratete sie Prinz Charles in der Londoner St Paul’s Cathedral

Durch die Hochzeit erhielt Diana den Titel „Königliche Hoheit Prinzessin von Wales“

Diana und Charles haben zwei gemeinsame Kinder: William und Harry

Am 31. August 1997 kam Prinzessin Diana bei einem Autounfall in Paris ums Leben

------------

„Wir arbeiteten an ihrer Körpersprache und wir erarbeiteten ein Dokument, das wir an das Drehbuchteam schickten und sagten: ‚Könnt ihr davon was ins Drehbuch packen, weil wir diese Szenen wirklich ausarbeiten wollen'“, so Emma Corrin laut iheart.com.

Sie hatte das Gefühl, wenn man die Bulimie ehrlich darstellen wolle, dann müsse man es auch wirklich zeigen. „Ich denke nicht, dass wir schüchtern damit umgehen sollten, Diana war sehr offen im Umgang mit Bulimie, und ich bewundere das“, ergänzt die „The Crown“-Schauspielerin.

---------------------

Das ist „The Crown“:

„The Crown“ ist eine von Netflix produzierte Serie über das Leben von Queen Elizabeth II.

Die erste Staffel erschien am 4. November 2016, bislang gibt es 30 Episoden in drei Staffeln

Am 15. November veröffentlicht der Streaming-Dienst die vierte Staffel

Im Februar gab Netflix bekannt, dass die Serie bereits nach der fünften Staffel zu Ende gehen wird – früher als ursprünglich geplant

---------------------

Emma Corrin spielt Prinzessin Diana. Foto: imago images / Cinema Publishers Collection

Sie selbst versuchte, sich auch intensiv mit der Materie vertraut zu machen, um Prinzessin Diana authentisch rüberbringen zu können.

Schon am 15. November soll die vierte Staffel von „The Crown“ bei Netflix übrigens Premiere feiern. (jhe)