Royals: Angeblich vier Selbstmordversuche – Doku über Diana enthüllt die Abgründe der Prinzessin

Es müssen schreckliche Momente für Prinz William und Prinz Harry gewesen sein, als sie erfuhren, dass Netflix eine Dokumentation über ihre Mutter Diana plant. Sicher, Harry und William erfuhren die schrecklichen Erlebnisse der Royals am eigenen Leibe. Doch das alles noch einmal auf großer Leinwand zu sehen, muss ein quälendes Gefühl sein.

So plant Netflix eine vierteilige Doku über Diana. In dem Vierteiler, der den vorläufigen Titel „Being me: Diana“ trägt, sollen auch die dunkelsten Kapitel aus dem Leben von Prinzessin Diana thematisiert werden.

Royals: Doku über Diana behandelt Abgründe der Prinzessin

Prinzessin Diana mit ihren Söhnen Prinz Harry und Prinz William sowie ihrem Mann Prinz Charles. Foto: imago images

So erfuhr das britische Boulevard-Blatt „The Sun“ vorab, dass die Doku von Dianas Essstörungen erzähle, von der unglücklichen Ehe mit Prinz Charles, von ihren Kämpfen mit der eigenen Psyche.

-----------------

Das war Prinzessin Diana:

Diana, Princess of Wales war als erste Ehefrau des derzeitigen britischen Thronfolgers Charles

Sie wurde am 1. Juli 1961 geboren

Am 31. August 1997 starb Diana bei einem Autounfall in Paris

-----------------

Sogar vier angebliche Selbstmordversuche werden thematisiert. Mit der Arbeit an der Doku sei schon begonnen worden, so „The Sun“. Das Produktionsunternehmen DSP sagt jedoch auch, dass Netflix die Doku noch nicht offiziell in Auftrag gegeben habe.

+++ Kate Middleton und Prinz William: Traurige Nachrichten! Das Paar ... +++

Royals: Herber Schlag für Prinz William und Prinz Harry

Wie dem auch sei. Die Pläne dürften ein herber Schlag für die Prinzen sein. Besonders für Harry, der angeblich gerade in Gesprächen mit Netflix über zukünftige Zusammenarbeiten steckt.

+++ Royals: Wenn Prinz William König ist, muss Kate DAS für ihn tun +++

In der Doku sollen Reden der Prinzessin und Interviews mit Gefolgsleuten und Vertrauten verarbeitet werden. Eine Sprecherin von Endemol Shine, der Muttergesellschaft von DSP sagte gegenüber „The Sun“: All die Dinge, die in der Show gezeigt werden, sind frei von Urheberrechten.“ Besonders exklusive Aufnahmen werden also eher nicht gezeigt.