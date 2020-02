Royals: Enger Vertrauter von Prinzessin Diana ist sicher – „Sie wäre ...“

London. In rund einem Monat ist Schluss bei den Royals: Dann werden Prinz Harry und Meghan Markle der Krone und der königlichen Familie den Rücken kehren.

Die Mitglieder der Royals sollen enttäuscht sein vom Herzogenpaar von Sussex - auch wenn sie die Entscheidung nach außen hin akzeptieren und Harry und Meghan Markle unterstützen wollen.

Royals: Was hätte Prinzessin Diana zum Megxit gesagt?

Doch was hätte Prinzessin Diana, die Mutter des Prinzen, zu seiner Entscheidung gesagt? Ein enger Vertrauter der Verstorbenen will die Antwort kennen. Paul Costelloe arbeitete jahrelang mit der Ex-Frau von Prinz Charles zusammen, die beiden sollen befreundet gewesen sein.

In einem Interview mit dem Magazin „People“ verrät der 75-Jährige in London: „Sie wäre nicht sauer gewesen. Sie hätte zu ihm gesagt: 'Tu, was du tun musst.' Sie war kein Royalist, sie war eine Person der Menschen. Sie hat ihre Kinder vor alles andere gestellt.“

Das war Prinzessin Diana:

geboren am 1. Juli 1961 in Sandringham, England als Diana Frances Spencer

sie entstammt einer der ältesten Adelsfamilien Englands

1977 lernte sie den britischen Kronprinzen Charles kennen

1980 begannen sie eine Beziehung

Lady Diana und Prinz Charles heirateten am 29. Juli 1981 in der St. Paul's Cathedral in London

die beiden bekamen zwei Söhne: William (* 1982) und Henry (* 1985)

nur wenige Jahre später zerbrach die Ehe, die Scheidung folgte 1996

1997 starb sie bei einem Verkehrsunfall in Paris

Harry war ein kleiner Störenfried

15 Jahre lang arbeitete der Designer mit Prinzessin Diana zusammen. An diese Zeit erinnert sich der Ire gerne. „Es hat Spaß gemacht, sie anzuziehen und sie war eine sehr ehrliche, aufrichtige Person. Sie war sehr familienorientiert und sie hatte viel Humor. Sie mochte es, zu lachen“, sagt Paul Costelloe weiter.

Prinzessin Diana war 16 Jahre lang mit Prinz Charles verheiratet. Foto: imago images / ZUMA Press

Auch an die Prinzen William und Harry erinnere er sich. Sie seien so niedlich gewesen - Harry ein kleiner Störenfried, William sehr gut erzogen, verrät er „People“.

Auch wenn er zum Zeitpunkt ihres Todes im August 1997 nicht mehr mit Prinzessin Diana zusammengearbeitet habe, habe ihn die Nachricht aus Paris schwer getroffen. Paul Costelloe: „Ich erinnere mich, dass ich gegen drei oder vier Uhr morgens vom Unfall gehört habe. Ich war die ganze Nacht wach und habe geweint.“ (cs)