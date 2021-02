Royals: Prinzessin Diana traumatisiert – weil Prinz Charles DAS öffentlich über sie sagte

Es ist kein großes Geheimnis, dass die Ehe von Diana und Charles nicht gerade die Glücklichste unter den Royals war.

In einer Dokumentation über die verstorbene Royals-Mutter von William und Harry kommt nun heraus, was Diana nach der Verlobung mit Charles besonders belastet hat.

Prinzessin Diana litt unter den Eheproblemen mit Charles. Foto: IMAGO / Photoshot/John Shelley Collection

Royals: Dianas Gefühle nach der Verlobung

Die Dokumentation 'Diana: In her Own Words' bestätigt, was viele Fans der Royals bereits vermutet haben. Prinzessin Diana gibt in dem Film preis, wie sehr sie das Leben unter den Monarchen und der ständige Druck durch die englische Presse belastet haben.

Das war Prinzessin Diana:

Diana wurde am 1. Juli 1961 in Sandringham in England geboren

Am 29. Juli 1981 heiratete sie Prinz Charles in der Londoner St Paul’s Cathedral

Durch die Hochzeit erhielt Diana den Titel „Königliche Hoheit Prinzessin von Wales“

Diana und Charles haben zwei gemeinsame Kinder: William und Harry

Am 31. August 1997 kam Prinzessin Diana bei einem Autounfall in Paris ums Leben

Nicht nur, das Diana furchtbar jung war, als sie Charles kennenlernte. Sie musste außerdem ertragen, dass ihr Ehemann in eine andere Frau verliebt war. Die Affäre mit Camilla Parker Bowles war jedoch nicht das Einzige, was Diana zu schaffen machte.

In der Dokumentation wird deutlich, dass die junge Prinzessin von einem Ereignis kurz nach der Verlobung erschüttert wurde.

Pressekonferenz wird für Diana zum Horror

1981 gaben Diana und Charles ihre Verlobung öffentlich bekannt. Die Medien und das britische Volk stürzten sich vor Freude auf das junge Paar. In einer Pressekonferenz wurden die beiden von einem Journalisten gefragt, ob sie sich lieben. Begeistert bestätigt Diana ihre Liebe zu dem Prinzen, doch dieser verblüfft mit seiner Antwort. „Was auch immer Verliebtsein bedeutet“, entgegnete Charles kühl und befeuerte damit heftige Debatten über die Partnerschaft.

Ihre Ehe mit Charles hat sich Diana damals wohl anders vorgestellt. Foto: picture alliance / Str/EPA FILE/dpa | Str

Auch bei Diana hinterließ die plumpe Antwort ihres Verlobten tiefe Spuren. Später erwähnt sie: „Das hat mich völlig umgehauen. Ich dachte nur, was für eine komische Antwort. Das hat mich traumatisiert.“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter

Laut „Express“ sah die Mutter von Prinz William und Prinz Harry damals jedoch keinen Weg die Ehe zu retten. „Wir waren zu dritt in dieser Ehe“, bedauerte Diana die Gefühle ihres Mannes für Camilla. (neb)