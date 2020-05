Royals: Ausgerechnet mit IHM traf sich Prinzessin Diana immer heimlich …

Vor 23 Jahren war ein düsterer Tag in England. Prinzessin Diana († 36) verunglückte bei einem tragischen Unfall in Paris tödlich. Und auch jetzt noch kommen immer neue Royals-Details aus ihrem Leben am britischen Königshaus ans Licht.

Denn das Interesse Prinz Williams und Prinz Harrys Mutter ist noch immer ungebrochen. So soll die erste Ehefrau von Prinz Charles ihre freie Zeit oft mit einer ganz besonderen Person verbracht haben.

Royals: Prinzessin Diana und Rockstar Freddie Mercury tarfen sich heimlich

Wie der britische Express berichtet, soll sich die Royals-Mama Diana des Öfteren mit keinem Geringeren als der ebenfalls bereits verstorbenen Rocklegende Freddie Mecury (†45) getroffen haben.

Royals: Prinzessin Diana. Foto: imago images / ZUMA Press

Grund für die gemeinsame Zeit sei eine Vorliebe gewesen, die sich die Prinzessin von Wales und der Queen-Sänger geteilt haben.

In einem Interview mit Vanity Fair verriet Schauspielerin Cleo Rocos, die sich ab und zu ebenfalls zu dem Duo dazugesellte, laut dem Express: „Die Gruppe verbrachte den Nachmittag damit, Champagner zu trinken und Wiederholungen der Golden Girls zu schauen. Mit ausgeschaltetem Ton und Improvisationen der Dialoge und weitaus ungezogenerer Handlung.“

Das war Prinzessin Diana:

Diana wurde am 1. Juli 1961 in Sandringham in England geboren

Am 29. Juli 1981 heiratete sie Prinz Charles in der Londoner St Paul’s Cathedral

Durch die Hochzeit erhielt Diana den Titel „Königliche Hoheit Prinzessin von Wales“

Diana und Charles haben zwei gemeinsame Kinder: William und Harry

Am 31. August 1997 kam Prinzessin Diana bei einem Autounfall in Paris ums Leben

Freddie Mercury starb im Alter von 45 Jahren. Foto: imago images / Mary Evans

Ebenso zur Gruppe dazugehörig soll Schauspieler Rupert Everett gewesen sein. Er soll mit Lady Di und den anderen hin und wieder auch um die Häuser gezogen sein. Everett und Cleo Rocos hätten allerdings Angst gehabt, dass sie und Lady Di dabei von Paparazzi erwischt werden, heißt es weiter.

Das war Freddie Mercury:

geboren am 5. September 1946 als Farrokh Bulsara

er zählt zu den bedeutendsten Rocksängern der 1970er und 80er Jahre

Er ist Mitbegründer, Komponist und Leadsänger der Band Queen

zu ihren bekanntesten Hits zählen „We Will Rock You“, „Bohemian Rhapsody“ und „We Are The Champions“

Freddie Mercury starb23. November 1991 in London

„Lasst das Mädchen doch Spaß haben“

Schließlich sei es Freddie Mecury gewesen, der verlauten ließ: „Lasst das Mädchen doch Spaß haben.“

Prinzessin Diana Foto: imago images / Photoshot/John Shelley Collection

Nach der Hochzeit mit Prinz Charles 1981 avancierte Prinzessin Diana zu einer der berühmtesten Frauen der Welt und war gerade für die Paparazzi von großem Interesse. Am 31. August 1997 starb die Mutter von Prinz William und Prinz Harry in Paris bei einem Autounfall.

Sohn Prinz William bald schon König?

