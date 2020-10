Royals: Prinzessin Beatrices dunkle Vergangenheit enthüllt – „Werde nicht lügen, nur weil jemand eine Scheiß-Idiotin ist“

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Ohje, es gibt keine guten Neuigkeiten für die Royals. Derzeit zerreißt sich ein ganz bestimmter Mann das Maul über Prinzessin Beatrice. Die 32-Jährige soll einen seiner Freunde ziemlich gefährlich verletzt haben.

Bei einer wilden Partynacht soll es bei den Royals eskaliert sein. Nun wird Prinzessin Beatrice in der Öffentlichkeit übel beschimpft.

Royals: Verhängnisvoller Unfall während wilder Partynacht

Bereits im Jahr 2016 wurde darüber berichtet, dass Popstar Ed Sheeran zu einer Royals-Party von Prinzessin Beatrice eingeladen wurde. Auf der Gästeliste standen ebenfalls Namen wie Sarah Ferguson, Beatrices Mutter, oder Schmusesänger James Blunt. Letzterer soll Beatrice schließlich darum gebeten haben, sie zum Ritter zu schlagen.

Ein Spaß, den sich Prinzessin Beatrice offenbar nicht entgehen lassen wollte, und so griff sie nach einem Schwert, das an der Wand hing. Nachdem sie das Schwert wieder zurückzog, streifte es das Gesicht von Sänger Ed Sheeran. Wenige Zentimeter von seinem rechten Auge trägt der Rotschopf nun eine Narbe. Noch am selben Abend wurde Ed Sheeran ins Krankenhaus gebracht, um die Wunde nähen zu lassen.

Sänger Ed Sheeran bei einem Konzert am 7. August 2019 in Budapest. Foto: imago images

Das ist Prinzessin Beatrice:

Prinzessin Beatrice Elizabeth Mary of York wurde am 8. August 1988 in London geboren

Sie ist die ältere Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson, ihre jüngere Schwester ist Prinzessin Eugenie

Prinzessin Beatrice steht auf Platz 9 der britischen Thronfolge

Von 2008 bis 2011 studierte Beatrice Geschichtswissenschaft am Goldsmiths College in London – ihr Studium schloss sie mit der Note 2:1 ab

Am 17. Juli 2020 heiratete sie den britisch-italienischen Immobilienunternehmer Edoardo Mapelli Mozzi in der „All Saints Chapel“ im Park des Windsor Castle

Prinzessin Beatrice wird übel beschimpft: „Scheiß-Idiotin“

Eine ziemlich gefährliche Aktion, die auf das Konto der Prinzessin ging. Jetzt spricht Ed Sheerans Manager über das dunkle Kapitel in Beatrices Vergangenheit. Im Podcast „Straight Up“ enthüllt Stuart Camp, warum lange Zeit nicht klar war, wer an Ed Sheerans Narbe schuld war.

„Wir haben es nie öffentlich kommentiert. Manche Menschen sagten: 'Oh du solltest lügen und sagen, dass sie es nicht war, sondern jemand anderes.' Ich sagte: 'Wir sagen niemandem irgendwas. Ich werde nicht lügen, nur weil jemand eine Scheiß-Idiotin ist.“ Der Manager und die Royals werden also offenbar keine Freunde mehr.

Prinzessin Beatrices Verhalten zieht Konsequenzen nach sich. Foto: imago images

Prinzessin Beatrice & Ed Sheeran: Jetzt herrscht Funkstille

Obwohl Prinzessin Beatrice in der Nacht des Unfalls bestürzt gewesen sei, habe sie sich danach nie wieder gemeldet, behauptete Stuart Camp. „Wir haben seitdem nie wieder von ihr gehört“, erklärte er im Podcast-Interview.

Dieses Ereignis scheint Beatrice also lieber aus ihrer Vergangenheit streichen zu wollen. Deutlich erfreulichere Nachrichten hat ihre kleine Schwester Eugenie verkündet. Was es damit auf sich hat, liest du hier.