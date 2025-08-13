Prinzessin Anne: Royale Ehre zu ihrem 75. Geburtstag – es ist ein Meilenstein

Happy Birthday, Prinzessin Anne! Die Tochter der verstorbenen Queen Elizabeth II. wird 75 Jahre alt. Dabei hat sie gleich doppelt Grund zur Freude. Denn sie bekommt ein Geschenk, das in der Geschichte der Royals nur ganz wenige erhalten haben: eine eigene britische Münze.

Die Royal Mint, die offizielle Münzprägeanstalt des Vereinigten Königreichs, hat das Schmuckstück präsentiert. Wert: 5 Pfund, doch der ideelle Wert: unbezahlbar. Gezeigt wird ein Porträt der Princess Royal, aufgenommen vom königlichen Lieblingsfotografen John Swannell. Auf ihrem Kopf: die Aquamarine Pineflower Tiara. Daneben prangt ihr offizielles Wappen.

Prinzessin Anne feiert 75. Geburtstag

Und das ist randvoll mit Symbolik: Drei Löwen für England, ein aufgerichteter Löwe für Schottland, eine Harfe für Irland. Eingraviert ist der Satz: „The Princess Royal – Celebrating 75 Years – Duty and Devotion“. Anne ist das zweite Kind und einzige Tochter von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip.

Sie gilt als die „fleißigste Royal“ und hat seit Jahrzehnten mehr Termine im Kalender als viele jüngere Familienmitglieder. Über 300 Organisationen, Wohltätigkeitsprojekte und Militärverbände unterstützt sie, und das alles im Namen ihres großen Bruders, König Charles III.

Ihr Leben war nie langweilig: 1974 überstand sie einen Entführungsversuch, 1976 ging sie als erste britische Royal bei den Olympischen Spielen an den Start. 1973 heiratete sie Captain Mark Phillips.1987 erhielt sie von der Queen den Titel „Princess Royal“ – eine Auszeichnung auf Lebenszeit, die seit dem 17. Jahrhundert nur sieben Frauen vor ihr trugen.

Dass ein Royal auf einer Münze verewigt wird, ist eine echte Auszeichnung. Bisher war das nur Königin Elizabeth II. und König Charles III. vergönnt.

