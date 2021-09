Royals: Spannung in den Niederlanden steigt – jetzt packt SIE aus

Das Schicksal der erstgeborenen Royals ist bereits zum Zeitpunkt ihrer Geburt besiegelt. In den Niederlanden war deshalb schon im Dezember 2003 klar, wer eines Tages den Thron besteigen wird.

Prinzessin Amalia, die älteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima, feiert in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag. Anlässlich ihrer Volljährigkeit packt Amalia nun in einem eigenen Buch über das Leben der Royals aus.

Royals: Prinzessin Amalia wird volljährig – und packt in eigenem Buch aus

Der Tag ihrer Krönung rückt immer näher. Und damit wächst auch die Verantwortung, die Prinzessin Amalia für ihr Volk übernehmen muss. Während ihre Eltern Willem-Alexander und Máxima längst zu den beliebtesten Royals gezählt werden, steht Amalia jedoch noch im Schatten der beiden. Und genau das soll sich jetzt ändern.

Prinzessin Amalia soll dem niederländischen Volk vorgestellt werden. Foto: IMAGO / ANP

Anlässlich ihres 18. Geburtstages erscheint im November ein Buch mit dem Titel „Amalia“. Darin soll die Prinzessin den Bürgern vorgestellt werden, wie es vom Königshaus heißt. Geschrieben wird das Porträt jedoch nicht von Amalia selbst, sondern von der niederländischen Schriftstellerin und Kabarettistin Claudia de Breij, wie „Adelswelt“ berichtet.

Das ist Prinzessin Amalia der Niederlande:

Ihr voller Name lautet Prinzessin Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria van Oranje-Nassau

Sie wurde am 7. Dezember 2003 in Den Haag geboren

Amalia ist die älteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima

Sie hat zwei jüngere Schwestern: Prinzessin Alexia (*2005) und Prinzessin Ariane (*2007)

Amalia ist Kronprinzessin und hat Anrecht auf den Thron

Royals: Prinzessin Amalia ganz offen – „Wenn du mich wirklich kennenlernen willst“

Die 46-Jährige hat im Vorfeld einige Gespräche mit der Thronfolgerin geführt und dabei interessante Details über Amalia erfahren.

Im Gespräch mit Claudia de Breij verrät die 18-Jährige, was sie von der Monarchie hält, wie sie ihre Schulzeit wahrgenommen hat und wieso das Reiten ihre größte Leidenschaft ist. „Auf dem Pferd bin ich am meisten, wie ich bin. Wenn du mich wirklich kennenlernen willst, musst du mich reiten sehen“, heißt es in einem Auszug des Buches.

Zusammen mit Kabarettistin Claudia de Breij hat Amalia an ihrem Buch gearbeitet. Foto: IMAGO / PPE

Neben intimen Aussagen wie dieser soll es auch bisher unveröffentlichte Schnappschüsse der Königstochter in dem Buch zu sehen geben. Die Royals-Fans dürften also äußerst gespannt sein.

