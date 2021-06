Royals: Prinzessin Amalia der Niederlande erhält besonderen Anruf – danach gibt's kein Halten mehr

Diesen Anruf wird Prinzessin Amalia wohl niemals vergessen. Der niederländische Royals-Nachwuchs hat einen weiteren Meilenstein erreicht – und das soll nun auch ruhig jeder wissen.

Ganz modern via Instagram verkündeten die Royals die wunderbare Neuigkeit.

Royals: Als Prinzessin Amalia DIESEN Anruf bekommt, hisst sie die Fahne

Endlich ist es so weit. Prinzessin Amalia der Niederlande hat das Abitur in der Tasche. Das verriet die 17-Jährige nun über den offiziellen Instagram-Account der Royals. „Ich wurde gerade angerufen mit der Nachricht, dass ich bestanden habe!“, teilte Amalia ihren Followern stolz mit.

Dazu postete sie ein Video von sich, wie sie sowohl die Fahne der Niederlande als auch ihren Schulrucksack am königlichen Balkon hisst. Während es hierzulande eher üblich ist, seine Schulunterlagen nach den Prüfungen zu verbrennen, ist es in den Niederlanden Tradition, dass Schüler nach ihrem Abschluss die Schultasche mit einer Fahne an eine Fahnenstange hängen.

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist Prinzessin Amalia der Niederlande:

Ihr voller Name lautet Prinzessin Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria van Oranje-Nassau

Sie wurde am 7. Dezember 2003 in Den Haag geboren

Amalia ist die älteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima

Sie ist Kronprinzessin und hat Anrecht auf den Thron

----------------------------------------

Royals: Prinzessin Amalia der Niederlande besteht Abitur mit Auszeichnung

Königin Máxima und König Willem-Alexander platzen sicherlich fast vor Stolz. Denn: Prinzessin Amalia hat das Abitur am Christelijk Gymnasium Sorghvliet mit „cum laude“, also mit Auszeichnung, bestanden.

Prinzessin Amalia steht in der Thronfolge an erster Stelle. Foto: imago images

Doch das lässt sich die Thronfolgerin gar nicht anmerken. Voller Mitgefühl denkt sie stattdessen an all diejenigen, die noch in eine Nachprüfung müssen. Und weiter: „Ich gratuliere allen anderen Absolventen.“

Wohin es Amalia nun für ihr Studium ziehen wird, behält sie übrigens noch für sich.

----------------------------------------

Mehr Royals-News:

Royals: Zu Prinz Philips 100. Geburtstag – Queen Elizabeth II. sorgt DAMIT für Aufsehen

Royals-Expertin verrät: Spanier sind besorgt – Prinzessin Sofia könnte Prinz Harry nachahmen

Royals: Bittere Nachrichten für Madeleine von Schweden! DAS kommt unerwartet

----------------------------------------

In einem Interview mit Amalias Mutter Máxima unterlief der Königin ein kleiner Fauxpas. Wieso der die 50-Jährige nur noch sympathischer macht, erfährst du hier.