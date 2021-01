Royals: Prinz William wutentbrannt – weil Meghan und Harry ihm DAS angetan haben

Es ist beinahe ein Jahr her, dass Prinz Harry und Meghan Markle ihr Amt als hochrangige Mitglieder des britischen Königshauses niederlegten und sich von den restlichen Royals zurückzogen. Ein Jahr, in dem der Sohn von Prinz Charles weniger Kontakt zu seiner Royals-Familie hatte.

Nun kommt ans Licht: Harrys Bruder Prinz William soll stinksauer gewesen sein, dass Harry und seine Frau mit dem Rücktritt und den Royals so respektlos umgegangen waren.

Royals: Prinz William und Prinz Harry – Beziehung zerstört?

Prinz William ist stinksauer. Dass sein Bruder Harry den Megxit nicht abgesprochen hatte, entsetzt ihn sehr. Foto: imago images

Für Prinz William – den Herzog von Cambridge – war die Entscheidung seines jüngeren Bruders, England zu verlassen und nach Kalifornien zu ziehen, nicht leicht. Das Brüder-Verhältnis soll Medienberichten zufolge daraufhin zerrüttet gewesen sein.

Das ist Prinz William:

Prinz William Arthur Philip Louis wurde am 21. Juni 1982 in London geboren

Er ist der älteste Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana (†36) und der große Bruder von Prinz Harry

Am 29. April 2011 heiratete er seine langjährige Freundin Kate Middleton in Westminster Abbey

Seit der Hochzeit trägt er den Titel Duke of Cambridge

Prinz William hat drei Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

Die Familie lebt im Kensington Palast in London

Vor allem aber war die Art und Weise, wie die beiden an die Öffentlichkeit gingen, war für den Rest der Royals-Familie ein Schock. Prinz Harry und Meghan Markle verkündeten die News über Social Media kurz vor Kate Middeltons Geburtstag – ohne jegliche Absprachen.

Royals: Prinz William außer sich vor Wut

Prinz William soll vor „Wut geglüht haben“, heißt es laut Insider beim britischen Express. „Das ist eine Kriegserklärung gegenüber der Familie. Es herrscht Wut darüber, wie sie das gemacht haben, ohne über die Auswirkungen auf die Institution nachzudenken. Die Queen ist sehr sauer. Der Prinz von Wales und der Herzog von Cambridge sind außer sich vor Wut“, berichtet der Insider weiter.

Prinz William und Kate Middelton Foto: imago images / i Images

Der royale Geburtstag von Kate Middelton geriet durch die Breaking News außerdem in den Hintergrund, was Prinz William ebenfalls nicht guthieß.

Am 8. Januar 2020 ließ das Royals-Paar Harry und Meghan die Megxit-Bombe platzen, Ende März trat dieser in Kraft. Zunächst zogen Prinz Harry und Meghan Markle mit Sohn Archie nach Kanada, bevor sie sich in den USA in Los Angeles niederließen. Seitdem haben sie unzählige Deals abgeschlossen, unter anderem für Dokuserien auf Netflix sowie für einen Podcast auf Spotify. Ein Ende von Jobangeboten scheint nicht in Sicht zu sein.

Fest steht, ihre große Ankündigung, finanziell unabhängig von den Royals sein zu wollen, haben Harry und Meghan bisher eisern durchgezogen. Eine Tatsache, die Prinz William zuvor so vielleicht nicht vermutet hätte…

