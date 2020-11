Royals: Prinz William mit trauriger Aussage über Bruder Harry – „Ich kann das nicht mehr tun“

Prinz William mit trauriger Aussage über seinen Bruder Harry!

Es sind Worte voller Traurigkeit und wohl auch voller Enttäuschung. Es sind Worte die Prinz William, einem der beliebtesten und mächtigsten Royals Großbritanniens, sicher nicht leicht gefallen sind.

Doch was war passiert? In seinem neuen Buch „Battle of Brothers: William and Harry — The Inside Story of a Family in Tumult“, schreibt der Historiker Robert Lacey über das Verhältnis der Brüder Prinz William und Prinz Harry. Seine Worte lassen erahnen, dass zwischen den beiden Royals wohl nicht mehr allzu viele Verbindungen gibt.

Royals: Prinz William mit trauriger Aussage über Prinz Harry

So zitiert Robert Lacey in dem Buch Prinz William mit einer Aussage, die die ganze Problematik zwischen den Geschwistern beschreibt.

Das Portal „Yahoo“ zitiert Williams Aussage in Laceys Buch wie folgt: „Ich habe mein ganzes Leben lang meinen Arm schützend um seine Schulter gelegt. Ich kann es nicht mehr tun.“

+++ Kate Middleton posiert auf dem Balkon: Fans entdecken unglaubliches Detail +++

Royals: Aus den Worten von Prinz William spricht Verbitterung

Es sind Worte, aus denen auch eine gewisse Verbitterung zu lesen ist. So habe besonders ein Punkt den Prinzen und künftigen König von England besonders gestört.

------------------------

Das ist Prinz William:

Prinz William Arthur Philip Louis wurde am 21. Juni 1982 in London geboren

Er ist der älteste Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana (†36) und der große Bruder von Prinz Harry

Am 29. April 2011 heiratete er seine langjährige Freundin Kate Middleton in Westminster Abbey

Seit der Hochzeit trägt er den Titel Duke of Cambridge

Prinz William hat drei Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

Die Familie lebt im Kensington Palast in London

------------------------

Prinz William und sein Bruder Prinz Harry. Foto: imago images / PA Images

Und zwar der, wie Meghan Markle und Prinz Harry mit der Schwangerschaft umgegangen sind. So brachen Meghan und Harry nicht nur die Tradition, die Schwangerschaft im St. Mary's Krankenhaus vorzubereiten, das Paar zog eine noble Privatklinik im Londoner Stadtteil Westminster vor, sie schlossen auch die Öffentlichkeit von Archies Taufe aus.

------------------------

Mehr zu Prinz William:

Prinz William: Fast-Food-Kette macht sich über ihn lustig, weil er ertappt wurde

Royals: Prinz William verrät ganz offen – „Ich bin der Erste, der es zugibt"

Royals: Corona-Schock! Prinz William litt unter heftigen Atemproblemen – „Alle um ihn herum waren in Panik“

------------------------

Zusätzlich wollten Meghan und Harry auch noch keine Informationen über die Paten ihres kleinen Sohnes herausgeben. All dies schien zu viel für Prinz William gewesen zu sein. Und wohl auch der Grund, sich von seinem Bruder abzukapseln.

Und noch ein weiteres Detail kommt nun ans Licht. Es betrifft Harrys kleinen Sohn Archie und Prinz William. Worum es geht, liest du hier.

Fans haben bei Kate Middleton ein unglaubliches Detail entdeckt, als sie auf einem Balkon posierte. Mehr liest du hier >>>