Royals: Prinz William stinksauer nach Archies Geburt – „Bewusst in die Irre geführt“

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Nun kommen immer mehr dunkle Details ans Tageslicht, die den Streit zwischen den beiden Royals Prinz William und Prinz Harry immeer mehr erklären.

Denn der Thronfolger soll seinen Neffen nach dessen Geburt acht Tage lang nicht besucht haben! Nun kommt der Grund raus, weshalb Prinz William anders als die anderen Royals nicht sofort zur Stelle war, um das neue Familienmitglied zu begrüßen.

Royals: Prinz William - Streit um Baby Archie!

Dass Meghan Markle gerne mal die Pläne der Royals durchkreuzt, ist nichts Neues. Immer wieder macht die US-Amerikanerin ihre eigenen Regeln. Die Königsfamilie in England scheint dafür aber kein Verständnis zu haben – schon gar nicht, wenn es um die Geburt eines Familienmitglieds geht.

Am 6. Mai 2019 erblickte Archie Harrison Mountbatten-Windsor das Licht der Welt. Foto: imago images

Royals-Experte Robert Lacey berichtet in seinem Buch „Battle of Brothers“, dass Meghan und Harry sich bewusst dagegen entschieden haben, ihren neugeborenen Sohn im Mai 2019 direkt der Öffentlichkeit zu präsentieren. Sie hielten die Geburt des kleinen Archie zunächst für wenige Stunden geheim.

Das ist Prinz William:

Prinz William Arthur Philip Louis wurde am 21. Juni 1982 in London geboren

Er ist der älteste Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana (†36) und der große Bruder von Prinz Harry

Am 29. April 2011 heiratete er seine langjährige Freundin Kate Middleton in Westminster Abbey

Seit der Hochzeit trägt er den Titel Duke of Cambridge

Prinz William hat drei Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

Die Familie lebt im Kensington Palast in London

Meghan Markle und Prinz Harry hielten Geburt geheim

Erst als die Familie schon längst wieder zu Hause war, wurde die Meldung bekannt, dass Meghan Markle das Kind entbinden würde. Ein No-Go für Prinz William, der gemeinsam mit seiner Frau Kate Middleton die drei Kinder jedes Mal sofort dem britischen Volk präsentiert hatte.

Prinz Harry und Meghan wollten ihren Sohn davor bewahren, direkt im Auge der Öffentlichkeit aufzuwachsen. Das Ehepaar betont schließlich immer wieder, wie wichtig ihnen ihre Privatsphäre sei. Denn: Der Tod von Prinzessin Diana (†36) hat eindeutige Spuren bei Harry hinterlassen.

Prinz William ließ acht Tage auf sich warten

Prinz William und Kate Middleton mit ihren Kindern bei der „Trooping the Colour“-Zeremonie am 8. Juni 2019. Foto: imago images

Doch Prinz William scheint das etwas anders zu sehen. Er sei darüber frustriert gewesen, dass sein Bruder und Meghan „die Öffentlichkeit bewusst in die Irre geführt“ haben sollen.

Während der Großteil der Royals – darunter die Queen, Prinz Philip, Prinz Charles und Camilla – Archie sofort einen Besuch abgestattet haben, ließ Prinz William auf sich warten. Erst acht Tage nach der Geburt des Kleinen habe er seinen Neffen zum ersten Mal gesehen. Seine eigenen Kinder soll er zu diesem Anlass aber nicht mitgebracht haben.

Wenn die Situation wirklich so gewesen sein soll, würde sie erneut beweisen, dass die Fronten zwischen den Brüdern verhärtet bleiben. Sicherlich richtete sich die Aktion von Prinz William nicht gegen seinen Neffen Archie, sondern gegen dessen Eltern. Dennoch ist es traurig zu sehen, dass der Streit die gesamte Königsfamilie zu entzweien scheint.

Royals: Weiter Geheimniskrämerei um Archie

Eine Lehre war das Verhalten von Prinz William für seinen Bruder und dessen Frau nicht. Entgegen der Royals-Tradition machten sie auch um die Taufe ein Riesengeheimnis, ließen die Öffentlichkeit und Fotografen nicht zu und gaben bis heute nicht einmal die Taufpaten bekannt.

Ob sich William und Harry wieder verstehen werden? Ein Royals-Experte schreibt über das Verhältnis der Brüder. Seine Worte lassen erahnen, dass zwischen den beiden Royals wohl nicht mehr allzu viele Verbindungen gibt. Hier mehr dazu>>>

Ob sich die Prinzen zumindest am Geburtstag ihres Vaters beruhigen. Der feiert nämlich am Samstag seinen 72. Ehrentag. Was er sich wünscht, liest du hier.