Royals: Prinz William erklärt – aus diesem Grund möchte er noch nicht König werden

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Eines Tages wird es so weit sein. Früher oder später wird Prinz William in die Fußstapfen seiner Großmutter treten. Dann heißt es wieder „God Save the King“.

Doch auf diese Position möchte Prinz William offenbar so lange wie möglich verzichten. Warum er die Royals-Tradition aufschieben will, erklärt der Sohn von Prinz Charles in einem neuen Interview.

Royals: Prinz William will nicht Abschied von seiner Familie nehmen

Die Erstgeborenen der Royals stehen für gewöhnlich in der Thronfolge ganz oben. Seit seiner Kindheit wird Prinz William eingeredet, dass er eines Tages zum König ernannt werde. Eine Ehre, auf die der 38-Jährige lieber noch etwas verzichten möchte.

Im Interview mit Nicholas Witchell, dem königlichen Korrespondent für die BBC, erklärt Prinz William: „Ich liege gewiss nicht nachts wach und hoffe oder warte darauf [König zu werden, Anm.d.Red.], denn das würde traurigerweise bedeuten, dass meine Familie weitergezogen ist, und das möchte ich nicht.“

Prinz William freut sich nicht gerade darauf, König zu werden. Foto: picture alliance/dpa

Das ist Prinz William:

Prinz William Arthur Philip Louis wurde am 21. Juni 1982 in London geboren

Er ist der älteste Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana (†36) und der große Bruder von Prinz Harry

Am 29. April 2011 heiratete er seine langjährige Freundin Kate Middleton in Westminster Abbey

Seit der Hochzeit trägt er den Titel Duke of Cambridge

Prinz William hat drei Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

Die Familie lebt im Kensington Palast in London

Damit spielt Prinz William auf die Tatsache an, dass er vermutlich erst dann zum König ernannt wird, wenn seine Großmutter Queen Elizabeth II. und sein Vater Prinz Charles bereits verstorben sind.

Prinz William will Royals modern halten

Monarch zu werden, stehe „nicht ganz oben auf der Liste meiner Prioritäten“, so der Ehemann von Kate Middleton. Was er als König verändern möchte, wolle er sich „in einem ruhigen Moment“ überlegen.

Was Prinz William als König verändern möchte, sei noch unklar. Foto: picture alliance/dpa

Prinz William liegt jedoch viel daran, die britischen Royals modern zu halten. „Das ist die Herausforderung für mich: Wie schaffe ich es, dass die Königsfamilie in den nächsten 20 Jahren relevant bleibt?“

Eine Veränderung im Königshaus, die für viel Aufsehen gesorgt hat, war die Eheschließung von Prinz Harry und der Afroamerikanerin Meghan Markle. Die Schauspielerin hat aktuell jedoch ganz andere Sorgen als die Royals in England. Warum Meghan nun zittern muss, liest du hier.