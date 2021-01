Royals: Schlechte Nachrichten für Prinz William – jetzt muss er DIESEN Verlust verkraften

Gehen Prinz William so langsam die Angestellten aus? Nachdem Privatsekretär Simon Case bereits im vergangenen März die Nummer drei der britischen Royals verlassen hatte, streicht nun auch sein Nachfolger Christian Jones die Segel und verlässt Prinz William, um sich der Private-Equity-Gesellschaft „Bridgepoint“ anzuschließen.

Das berichtet die britische Nachrichtenseite „The Telegraph“. Ein herber Schlag für Prinz William, schließlich gilt Christian Jones als einer der wichtigsten Vertrauten und Berater des Herzogs von Cambridge.

Royals: Prinz William verliert einen seiner engsten Mitarbeiter

Der 31-jährige Christian Jones arbeitete seit 2018 für Prinz William und seine Familie. Zunächst als Kommunikationsstratege, dann ab März als Privatsekretär.

Das ist Prinz William:

Prinz William Arthur Philip Louis wurde am 21. Juni 1982 in London geboren

Er ist der älteste Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana (†36) und der große Bruder von Prinz Harry

Am 29. April 2011 heiratete er seine langjährige Freundin Kate Middleton in Westminster Abbey

Seit der Hochzeit trägt er den Titel Duke of Cambridge

Prinz William hat drei Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

Die Familie lebt im Kensington Palast in London

Jones wird eine wichtige Rolle in der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie zugeschrieben. Eine Quelle verriet dem „Telegraph“: „Während Simon (Case) zugeschrieben wurde, den Herzog zum Staatsmann gemacht zu haben, habe Christian (Jones) ihm dabei geholfen, ihn durch die Corona-Pandemie zu lenken.“

Royals: Christian Jones half Prinz William durch die Coronakrise

So soll Christian Jones das Selbstvertrauen des Prinzen und seiner Familie gestärkt und ihnen dabei geholfen haben, in der Pandemie Nahbarkeit zu zeigen. „Er hat ihnen dabei geholfen, ihr Selbstvertrauen zu stärken, indem er sie sanft aus ihrer Komfortzone schob“, so die Quelle gegenüber dem „Telegraph“.

Aus dieser Komfortzone heraus, muss Prinz William auch, wenn er König werden will. Doch es gibt auch eine Möglichkeit, dass sein Bruder Prinz Harry König wird. Dazu müssten aber mehrere Unglücke geschehen, wie ein Experte verriet.