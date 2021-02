Royals: Prinz William plötzlich ganz ernst – „Wirklich, wirklich wichtig“

Es ist ein wichtiges Thema, über das Prinz William und seine Frau Kate Middleton da sprechen. Ein Thema, das nicht nur die beiden Royals etwas angeht, sondern die ganze Welt.

Am Samstag sprachen Prinz William und Kate Middleton über eine Videoschalte mit zwei Frauen namens Shivali und Fiona. Die beiden Damen eint eines. Sie beide gehören zur Corona-Risikogruppe und sollen in Kürze gegen das tückische Virus geimpft werden.

Royals: Prinz William und Kate Middleton sprechen wichtiges Thema an

Prinz William wirbt für die Corona-Impfung. Foto: IMAGO / Starface

Wie es ihnen damit geht und wie ihre Gefühle bezüglich der bevorstehenden Impfung sind, verrieten sie mit offenen Worten gegenüber dem Royals-Ehepaar. Und auch William und Kate betonten, wie wichtig die Impfung sei.

----------------------------------------

Das ist Prinz William:

Prinz William Arthur Philip Louis wurde am 21. Juni 1982 in London geboren

Er ist der älteste Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana (†36) und der große Bruder von Prinz Harry

Am 29. April 2011 heiratete er seine langjährige Freundin Kate Middleton in Westminster Abbey

Seit der Hochzeit trägt er den Titel Duke of Cambridge

Prinz William hat drei Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

Die Familie lebt im Kensington Palast in London

----------------------------------------

So betonte Prinz William ganz ernst, wie wichtig es nun sei, dass die Menschen, die nun an der Reihe sind, sich auch wirklich impfen lassen. Damit, so William, „die jüngere Generation weiß, dass es wirklich, wirklich wichtig für sie ist, sich impfen zu lassen.“

Royals: Prinz William offen – „Wir unterstützen die Impfung von ganzem Herzen“

Prinz William wörtlich: „Kate und ich sind keineswegs medizinische Experten, aber wir unterstützen die Impfung von ganzem Herzen. Es ist wirklich wichtig. Wir haben mit vielen Menschen darüber gesprochen und die Anteilnahme war bislang erstaunlich. Wir müssen das am Laufen halten, damit die jüngere Generation weiß, dass es wirklich, wirklich wichtig für sie ist, sich impfen zu lassen.“

------------------------

----------------------

Prinz William folgt mit dem Gespräch dem Vorbild seiner Großmutter Queen Elizabeth II., die bereits vor einigen Tagen die Wichtigkeit der Corona-Impfung in einem öffentlichen Videotelefonat betont hatte. Was die Queen zu sagen hatte, liest du hier.