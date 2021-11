Royals: Wunderbare Botschaft – Prinz William macht es öffentlich

Viele Royals-Fans fragen sich schon seit geraumer Zeit, wie es nach dem Zwist mit Prinz Harrys Frau Meghan Markle wirklich um das Verhältnis von Prinz William zu seinem Bruder steht?

Klar ist: Ganz genau können es am Ende nur Prinz William und Prinz Harry selbst wissen. Dennoch sorgen kleine Gesten beider Royals immer wieder für einige Spekulationen.

Prinz William hat tolle Neuigkeiten. Foto: IMAGO / i Images

Royals: Prinz William hat super Neuigkeiten

Eine Geste von Prinz William geht nun eher ins Positive. Wir erinnern uns: Im Juli waren Prinz William und Prinz Harry zusammengekommen, um die Statue zu Ehren ihrer verstorbenen Mutter Diana zu enthüllen. Nun stand eine Veranstaltung an, die den Unterstützern der Statue gewidmet war.

----------------------------------------

Das ist Prinz William:

Prinz William Arthur Philip Louis wurde am 21. Juni 1982 in London geboren

Er ist der älteste Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana (†36) und der ältere Bruder von Prinz Harry

Am 29. April 2011 heiratete er seine langjährige Freundin Kate Middleton in Westminster Abbey

Seit der Hochzeit trägt er den Titel Duke of Cambridge

Das Paar hat drei Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

William und Kate wohnen mit ihren Kindern im Kensington Palace in London

----------------------------------------

Prinz Harry konnte zu dieser Veranstaltung leider nicht anreisen, Prinz William jedoch war da und band seinen Bruder quasi auf Distanz mit ein, wie die britische „The Sun“ berichtet.

+++Prinz Harry muss wichtige Entscheidung treffen – „Er wird es bereuen“+++

Royals-Insider verrät: „William hielt eine brillante Rede“

So bedankte er sich auch im Namen seines Bruders und sagte, dass sie „beide glücklich“ mit der Statue seien. So berichtete eine Quelle der „Sun“: „William hielt eine brillante Rede, in der er in seinem und auch Harrys Namen Danke sagte und betonte, wie glücklich sie beide mit der Statue seien.“

----------------------------------------

Das ist Prinz Harry:

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana und hat einen älteren Bruder, Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die Ex-Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

Ihre Tochter Lilibet „Lili“ Diana Mountbatten-Windsor kam am 4. Juni zur Welt

Gemeinsam mit seiner Frau wohnt Prinz Harry in Amerika

----------------------------------------

Prinz Harry und Prinz William bei der Eröffnung der Diana-Statue. Foto: IMAGO / i Images

Der Insider weiter: „Er hat Harry namentlich erwähnt. Die Brüder sprechen kaum miteinander, aber es ist klar, dass die Statue von Prinzessin Di etwas Gutes getan hat.“

------------------

Weitere Nachrichten zu Kate Middleton und Prinz William:

Kate Middleton und Prinz William: Niemand konnte es ahnen – jetzt kommt DAS raus

Kate Middleton: Bombe geplatzt – DAS sollte eigentlich noch geheim bleiben

Kate Middleton und Prinz William: Süße Botschaft – DAMIT machen sie's öffentlich

----------------------

Zuletzt gewährten Prinz William und Kate Middleton einen seltenen Blick hinter die Kulissen. Ihre Anhänger waren hin und weg.

Queen Elizabeth II.: Bittere Nachricht für die Königin – darauf muss sie jetzt verzichten

Die Queen sah sich unterdessen mit bitteren Nachrichten konfrontiert. >>>Hier erfährst du, worum es sich dabei handelte.