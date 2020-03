Royals: Ausgerechnet DAS will Prinz William machen, wenn er König ist – die Queen würde durchdrehen

Es war wohl das einschneidenste Erlebnis in der jüngeren Geschichte der britischen Royals. Der Tod von Lady Diana. Vor allem für Prinz William und Prinz Harry war der schreckliche Unfalltod ihrer geliebten Mutter eine Tragödie, die sie auch heute noch, 23 Jahre danach, mit sich herumtragen.

Doch schon vor dem schrecklichen Drama in Paris war das Leben für die Prinzen nicht leicht. Eine Scheidung hatte die britischen Royals in ihren Grundfesten erschüttert. Die Trennung von Prinz Charles und Lady Diana. Diana, soll Charles mehrfach betrogen haben. Geschehnisse, die den stolzen Royal tief erzürnt haben sollen.

Royals: Scheidungsschlacht zwischen Diana und Charles

Lady Diana und ihre Söhne Harry und William. Foto: imago images

Nur so ist die Scheidungsschlacht zwischen dem Paar zu erklären, an deren Ende Diana ihre royalen Titel abgeben musste. Doch noch vor ihrem Tod soll ihr Sohn Prinz William ihr ein Versprechen gegeben haben. Das zumindest schreibt Paul Burrell, der langjährige Butler von Lady Diana, in seiner Biografie.

Der tragische Tod von Lady Diana:

Lady Di starb am 31. August 1997 in Paris, Frankreich

Zusammen mit ihrem Lebensgefährten, dem ägyptischen Unternehmer Dodi Al-Fayed, erlag sie ihren Verletzungen nach einen Autounfall

Das Paar wurde von Paparazzi verfolgt, kam von der Straße ab, und prallte gegen einen Pfeiler im Autotunnel unter der Place de l’Alma

Nach ihrem Tod erhielt Diana den Beinamen „Königin der Herzen“

Demnach habe der damals 14-Jährige Prinz William seiner Mutter versprochen, dass er Diana ihre Titel zurückgebe, wenn er erst einmal den Thron bestiegen habe. Wenn er König ist.

Royals: Ist das Versprechen auch nach dem Tod von Diana noch gültig

Wohlgemerkt gab William Diana das Versprechen, als diese noch am Leben war. Unklar ist, ob dieses Versprechen nun auch nach ihrem Tod noch Bestand hat. Klar ist nur, dass die Queen wohl eher nicht amüsiert über den Plan wäre. Wie man Prinz William kennt, wird er aber sicherlich einen Weg finden, seine geliebte Mutter gebührend zu ehren.