Royals: Expertin beobachtet Prinz William in Corona-Krise – DAS fällt ihr direkt auf

So kennen wir Prinz William ja gar nicht! In der Regel zeigen sich die Royals eher zurückhaltend in der Öffentlichkeit, doch seit einiger Zeit legen der Thronfolger und seine Frau Kate Middleton ein ganz anderes Verhalten an den Tag.

Royals-Expertin Judi James fällt sofort auf: Prinz William hat sich bedeutend verändert.

Royals: So zärtlich haben wir William und Kate noch nie gesehen

Vor allem in der Corona-Krise müssen die Royals ein seriöses Bild wahren. Das britische Volk beobachtet schließlich jeden Schritt der Königsfamilie. Öffentliche Fauxpas kommen dabei überhaupt nicht gut an.

Ausgerechnet während dieser schweren Zeit neigen Prinz William und Kate Middleton dazu, das royale Protokoll zu brechen. Körpersprachen-Expertin Judi James bemerkt: „Kate und Williams öffentliche Liebesbekundungen haben im Verlauf ihrer Ehe stark zugenommen.“

Kate Middleton und Prinz William zeigen mehr Körperkontakt in der Öffentlichkeit. Foto: imago images

Selbstverständlich fällt das Ehepaar nicht plötzlich übereinander her, dennoch wirken ihre öffentlichen Auftritte seit vergangenem Jahr deutlich gelassener.

----------------------------------------

Das ist Prinz William:

Prinz William Arthur Philip Louis wurde am 21. Juni 1982 in London geboren

Er ist der älteste Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana (†36) und der große Bruder von Prinz Harry

Am 29. April 2011 heiratete er seine langjährige Freundin Kate Middleton in Westminster Abbey

Seit der Hochzeit trägt er den Titel Duke of Cambridge

Prinz William hat drei Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

Die Familie lebt im Kensington Palast in London

----------------------------------------

Royals-Expertin bemerkt: Prinz William deutlich entspannter

Bei den Fans kommt die natürliche Art von Prinz William gut an. Der Enkel der Königin ist eben auch nur ein Mensch und keine Marionette, die nicht zu ihren Gefühlen stehen könnte.

Durch dieses neu gewonnene Selbstbewusstsein sollen sich Kate Middleton und ihr Liebster endlich trauen, mehr von ihrer „spaßigen Seite“ zu offenbaren. „William wirkt zurzeit erheblich weniger zaghaft und viel entspannter“, erklärt James gegenüber dem britischen „Express“.

Diese Blicke von Prinz William und Ehefrau Kate sagen alles. Foto: imago images

Demnach soll Prinz William zuvor alles getan haben, um nicht wie seine Eltern zu einem Opfer der Boulevardpresse zu werden.

----------------------------------------

Mehr zu Prinz William:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Royals: Vorbild Prinz William? Royal hat nun berühmten Doppelgänger

Kate Middleton teilt neues Video mit Prinz William: Bei genauem Hinsehen fällt DAS ins Auge

Royals: Schlechte Nachrichten für Prinz William – jetzt muss er DIESEN Verlust verkraften

----------------------------------------

Prinz William und Kate Middleton – das perfekte Paar

Das Geheimnis zwischen William und Kates Liebes-Glück sei Judi James zufolge, dass sie sich auf Augenhöhe begegnen und zu einem eingespielten Team geworden sind.

In der Vergangenheit habe Kate hauptsächlich als Stütze ihres Mannes agiert, die sein Selbstbewusstsein fördert. „Nun ist sie aufgestiegen und hat die Zügel in die Hand genommen“, so die Royals-Expertin.

Mit welchem Trick Kate Middleton den Prinzen damals auf sich aufmerksam gemacht hat, liest du hier.