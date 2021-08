Royals: Prinz William – neues Buch enthüllt: Der Prinz tobte vor Wut

In der Öffentlichkeit ist Prinz William stets der strahlende, souveräne Royal. Ein liebender Vater und Ehemann. Doch Prinz William kann auch anders, wie neue Passagen aus der Royals-Biografie „Finding freedom“ belegen sollen.

Das Buch erschien zwar bereits im August vergangenen Jahres, doch die Autoren Omid Scobie und Carolyn Durand haben nunmehr eine aktualisierte Fassung mit zusätzlichen Inhalten veröffentlicht. Und dabei kommt Prinz William nicht wirklich gut weg.

Prinz William: Wie sehr hat ihn das Interview von Meghan und Harry mitgenommen?

Demnach soll Prinz William regelrecht wütend gewesen sein, als er das Interview seines Bruders Prinz Harry mit Ehefrau Meghan Markle und der US-Talkerin Oprah Winfrey gesehen habe.

Das ist Prinz William:

Prinz William Arthur Philip Louis wurde am 21. Juni 1982 in London geboren

Er ist der älteste Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana (†36) und der ältere Bruder von Prinz Harry

Am 29. April 2011 heiratete er seine langjährige Freundin Kate Middleton in Westminster Abbey

Seit der Hochzeit trägt er den Titel Duke of Cambridge

Das Paar hat drei Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

Die Familie lebt im Kensington Palast in London

Die Autoren wollen von internen Quellen erfahren haben, dass Prinz William nach dem Interview tobte. Er konnte nicht verstehen, dass solch private Angelegenheiten in der Öffentlichkeit ausgetragen würden, berichtet der „Daily Star“.

Prinz William: Sein Bruder verriet intime Details aus dem Königshaus

In dem Interview mit Oprah Winfrey sprachen Meghan und Harry unter anderem über die Gründe für ihren Ausstieg bei den Royals. So gab Meghan an, über Selbstmord nachgedacht zu haben. Zudem soll es rassistische Aussagen über Baby Archies Hautfarbe gegeben haben.

Auch der künftige König von England braucht ab und an Unterstützung. Die bekam er von IHR.