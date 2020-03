Royals mit üblen Scherzen über Coronavirus – „In Selbstisolation“

Das Coronavirus ist derzeit in aller Munde. Die britischen Royals sind da keine Ausnahme. Doch allzu große Sorgen scheinen sich die Mitglieder der Königsfamilie nicht zu machen - zumindest sind die Royals zu Scherzen über das Coronavirus aufgelegt.

Sowohl Herzogin Camilla (72) als auch Prinz William (37) erlaubten sich einen Witz.

Royals scherzen über Virus

Am Mittwoch besuchte Camilla das Londoner Verkehrsmuseum (London Transport Museum) und sprach dort über mögliche Ansteckungsgefahr - wenn auch nicht ganz ernstzunehmend.

Die Frau des britischen Thronfolgers Prinz Charles (71) betrat bei ihrem Besuch einen Ein-Personen-Bunker und scherzte: „Ich bin in Selbstisolation“.

Damit spielte sie auf eine Empfehlung der Gesundheitsbehörde an, sich nach einer Reise in einer betroffene Region für zwei Wochen selbst zu isolieren,sollten Erkältungssymptome auftauchen.

Prinz William zu Besuch in Irland

Während die Herzogin von Cornwall in London einen offiziellen Termin wahrnahm, besuchte Prinz William mit Ehefrau Catherine in den vergangenen Tagen Irland. Dort war der dreifache Vater ebenfalls in Stimmung für Witze. Am Dienstag sprach er davon, dass er mit seinem Besuch wahrscheinlich zur Verbreitung des Virus beitrage.

Prinz William und seine Frau Kate in Irland. Foto: imago images / PA Images

Einige Mitarbeiter eines Rettungsdienstes fragte er schließlich, ob die Sorge vor dem Virus von den Medien „ein bisschen gehypt“ sei. Die Antwort ist unbekannt.

Bei den Royals ist - ganz abgesehen vom Coronavirus -derzeit einiges los. Prinz Harry und Meghan Markle sind zurück in England, um ihre letzten offiziellen Termine als „Senior-Royals“ wahrzunehmen. Am 9.März werden sie ihren letzten Auftritt absolvieren. Gemeinsam mit den anderen Royals werden sie beim Commonwealth Day Service erwartet.

Am 31. März kehren sie der Krone dann endgültig den Rücken. (mia/cs/dpa)