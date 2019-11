Royals: Schock - die ganze Wahrheit über William und Harry

Wie zerstritten sind die Royals wirklich? Bereits seit einigen Monaten halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass sich die britischen Prinzen William und Harry nicht mehr gut miteinander verstehen.

Galten sie früher als Dreamteam, sollen die Brüder einander heute nicht viel sagen zu haben. In der Dokumentation „Harry & Meghan - eine afrikanische Reise“, die für viel Aufruhr sorgte (mehr dazu hier), gab Prinz Harry zu, dass er und sein älterer Bruder auf unterschiedlichen Lebenswegen befinden und dass die Beziehung zwischen den beiden Royals nicht mehr so innig ist.

Royals: Insider verrät, wie es wirklich um die Brüder steht

Jetzt verrät ein Insider, der den Royals nahesteht, dem „People“-Magazin, dass sich die beiden Familien keineswegs annähern. Im Gegenteil. Er sagt: „Es hat sich nichts verändert. Sie sprechen nicht miteinander, keiner sieht nach, wie es dem anderen geht, sie schreiben sich auch nicht.“

Das ist Prinz Harry:

geboren am 15. September 1984 in London

sein vollständiger Name lautet: Henry Charles Albert David

er steht auf Rang sechs der britischen Thronfolge

im Mai 2018 heiratete Prinz Harry Meghan Markle

die beiden haben einen gemeinsamen Sohn: Archie Harrison Mountbatten-Windsor (* 2019)

Royals: Vertragen sich die Brüder bald wieder?

Auch durch die intimen Geständnisse, wie sehr Meghan Markle der Medienrummel belastet, habe daran nichts geändert.

„Es ist oft so in einer Familie, dass ein Geschwisterkind heiratet und dann kommt eine Zeit, in der sich die Dinge verändern. Man hat dann neue Prioritäten und unterschiedliche Dinge, auf die man sich fokussiert“, so die Quelle. „Ich denke nicht, dass sie sich zur Zeit in einer guten Position befinden, die Situation zu regeln.“

Jeder hoffe darauf, dass sie durch die Auszeit am Ende eine noch stärkere Beziehung zu einander haben.

Noch ist es nicht so weit. Vor allem für Meghan Markle und Prinz Harry soll es besonders hart sein, keinen engen Kontakt zur restlichen royalen Familie zu haben, heißt es im Bericht von „People“. (cs)