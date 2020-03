Royals: Prinz William engagiert sich gegen Corona – und bringt sich in tödliche Gefahr

So unterschiedlich können Royals sein. Während Prinz Harry seine royalen Pflichten ablegt und vor dem Coronavirus in die USA flüchtet, stellt sich sein Bruder Prinz William der Gefahr.

So will Prinz William zurück in seine alte Funktion als Militär-Pilot zurückkehren, um so im Kampf gegen die Corona-Epidemie an vorderster Front zu helfen. Wie die britische Sun berichtet, habe die Nummer drei der britischen Royals engen Freunden verraten, dass er zurück ins Cockpit will, um gegen das Coronavirus zu kämpfen.

Royals: Prinz William hat einen gefährlichen Plan

Ob das jedoch klappt, ist unklar. So ist William derzeit der Einzige der englischen Royals, der arbeitsfähig ist. Seine Großmutter, Queen Elizabeth und sein Vater Prinz Charles sind derzeit wegen des Coronavirus in häuslicher Quarantäne. Ob die Queen erlauben würde, dass sich William in eine potenziell tödliche Gefahr begibt, darf also durchaus bezweifelt werden.

--------------

Das ist Prinz William:

geboren am 21. Juni 1982 in London

sein vollständiger Name lautet William Arthur Philip Louis

er ist der Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana (†36)

er steht auf Rang zwei der britischen Thronfolge hinter seinem Vater

2011 heiratete er seine langjährige Freundin Catherine „Kate“ Middleton

die beiden haben drei Kinder: George (* 2013), Charlotte (* 2015) und Louis (* 2018)

--------------

Prinz William will wieder einen solchen Hubschrauber fliegen. Foto: imago images

Und doch, der Wille des Prinzen zu helfen, ist stark. So verriet eine Quelle der Sun: „Er weiß, dass das ganze Land seinen Beitrag leistet, und er möchte helfen. Aber es ist kompliziert, da er ursprünglich von seinem Job ausgeschlossen war, damit er ein hochrangiger Royal werden konnte. Diese Rolle ist jetzt noch wichtiger, da Charles krank war, Harry mit Meghan weggegangen ist und Andrew effektiv vom öffentlichen Leben ausgeschlossen wurde. Aber William ist sehr daran interessiert, alles zu tun, um zu helfen.“

+++ Royals: Expertin hat krassen Verdacht! Ist Prinz Harry tatsächlich ...? +++

Man darf also gespannt sein, ob Prinz William seinen Willen durchsetzen kann.