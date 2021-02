Royals: Prinz Philip bestellte Prinz Charles ins Krankenhaus – trauriger Grund

Bereits über eine Woche liegt Prinz Philip nun im Krankenhaus. Eine lange Zeit für den 99-jährigen Prinzgemahl von Queen Elizabeth II. Und eine schwere Zeit für die britischen Royals, die sicherlich in großer Sorge um Prinz Philip sind.

Am vergangenen Samstag bestellte Prinz Philip seinen Sohn Prinz Charles ins Krankenhaus. Zunächst hieß es aus Royals-Kreisen, der Besuch wäre allein dazu gewesen, dass Charles seinen Vater über den Ausstieg von Prinz Harry und Meghan Markle aufklärt. Doch nun kommt noch ein weiteres Detail ans Licht.

Royals: Ist das der wahre Grund für Prinz Charles' Besuch bei Prinz Philip?

Prinz Philip liegt noch immer im Krankenhaus. Foto: IMAGO / PA Images

Demnach verriet der ehemalige Pressesprecher der Queen, Dickie Arbiter, dass Prinz Charles auf ausdrücklichen Wunsch von Prinz Philip ins „King Edward VII“-Krankenhaus gekommen sei.

Das ist Prinz Philip:

Prinz Philipp von Griechenland und Dänemark wurde am 10. Juni 1921 auf Korfu geboren

Er ist das jüngste Kind von Prinz Andreas von Griechenland und Dänemark und Prinzessin Alice von Battenberg

Am 20. November 1947 heiratete er die damalige Prinzessin und Thornfolgerin Elizabeth

Die beiden haben vier Kinder: Charles, Anne, Andrew und Edward

Prinz Charles. Foto: IMAGO / i Images

Er wollte mit seinem Sohn über die Zeit sprechen, wenn er auf dem Thron sitzt. Also auch über den Tod seiner Frau Queen Elizabeth II. und seinen eigenen, so der „Mirror“. Dies würde auch erklären, warum Prinz Charles nach dem Besuch am Krankenbett seines Vaters so aufgelöst wirkte.

Royals: Prinz Philip zu Prinz Charles – „Eines Tages wirst du der führende Mann in dieser Familie sein“

Arbiter verrät, dass Philip dies zu Charles gesagt haben soll. „Eines Tages wirst du der führende Mann in dieser Familie sein.“

Zuletzt klang es jedoch eher so, als würde sich Prinz Philip von seiner Infektion wieder erholen. So berichteten auch Mitarbeiter von Schloss Windsor, dass Prinz Philip in den vergangenen Wochen und Monaten sehr fit wirkte. Er wurde sogar dabei beobachtet.