Royals: Prinz Philip im Krankenhaus – kurz zuvor wurde er DABEI beobachtet

Bereits über eine Woche befindet sich Prinz Philip nun schon im King Edward VII Hospital in London. Über eine Woche, in der über den Gesundheitszustand des Royals diskutiert wurde.

Wie geht es Prinz Philip? Was sagen die anderen Royals? Warum wurde der Mann von Queen Elizabeth II. überhaupt in das Londoner Krankenhaus gebracht?

Royals: Wie geht es Prinz Philip?

Prinz Philip liegt noch immer im Krankenhaus. Foto: IMAGO / PA Images

Mittlerweile sind einige Fragen bereits beantwortet worden. Demnach sei Prinz Philip wegen eines Infektes vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Er seit stabil und es gehe ihm soweit „ok“, hatte sein Enkel Prinz William nach einem Besuch verraten.

----------------------------------------

Das ist Prinz Philip:

Prinz Philipp von Griechenland und Dänemark wurde am 10. Juni 1921 auf Korfu geboren

Er ist das jüngste Kind von Prinz Andreas von Griechenland und Dänemark und Prinzessin Alice von Battenberg

Am 20. November 1947 heiratete er die damalige Prinzessin und Thornfolgerin Elizabeth

Die beiden haben vier Kinder: Charles, Anne, Andrew und Edward

----------------------------------------

Und Prinz Edward sagte zuletzt, dass es seinem Vater „viel besser“ gehe und Prinz Philip die „lieben Wünsche“ des Volkes sehr schätze. Edward sagte zudem: „Er freut sich darauf, wieder aus dem Krankenhaus herauszukommen und das ist doch positiv. Lasst uns also weiter die Daumen drücken.“

Royals: Mitarbeiter von Schloss Windsor beobachteten Prinz Philip dabei

Es sind Worte die Mut machen. Doch es gibt noch etwas anderes, das Mut macht. Demnach, so der britische „Express“, sei Prinz Philip in den Wochen und Monaten vor der Einlieferung ins Krankenhaus überaus fit gewesen. So haben Mitarbeiter in Schloss Windsor den Prinzgemahl dabei beobachtet, wie er „spritzig“ die Gänge des Schlosses auf und ab gegangen sei.

----------------------------------------

Er sei sehr fit für sein Alter, wie es weiter heißt. Man darf also hoffen, dass der Ehemann von Queen Elizabeth II. bald wieder aus dem Krankenhaus zurückkehrt.

