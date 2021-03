Royals: Prinz Philip beorderte Sohn Charles ins Krankenhaus – trauriger Grund steckt dahinter

Über eine Woche schon liegt Prinz Philip nun im Krankenhaus. Über eine Woche der Sorge für die Royals und ihre Anhänger. Wie steht es um den Gesundheitszustand des Mannes der Queen?

Am vergangenen Samstag bestellte Prinz Philip seinen Sohn Prinz Charles ins Krankenhaus. Zunächst hieß es aus Royals-Kreisen, der Besuch wäre allein dazu gewesen, dass Charles seinen Vater über den Ausstieg von Prinz Harry und Meghan Markle aufklärt. Doch nun kommt noch ein weiteres Detail ans Licht.

Royals: Ist das der wahre Grund für Prinz Charles' Besuch bei Prinz Philip?

Prinz Philip liegt noch immer im Krankenhaus in London. Foto: IMAGO / PA Images

Demnach verriet der ehemalige Pressesprecher der Queen, Dickie Arbiter, dass Prinz Charles auf ausdrücklichen Wunsch von Prinz Philip ins „King Edward VII“-Krankenhaus gekommen sei.

----------------------------------------

Das ist Prinz Philip:

Prinz Philipp von Griechenland und Dänemark wurde am 10. Juni 1921 auf Korfu geboren

Er ist das jüngste Kind von Prinz Andreas von Griechenland und Dänemark und Prinzessin Alice von Battenberg

Am 20. November 1947 heiratete er die damalige Prinzessin und Thornfolgerin Elizabeth

Die beiden haben vier Kinder: Charles, Anne, Andrew und Edward

----------------------------------------

Er wollte mit seinem Sohn über die Zeit sprechen, wenn er auf dem Thron sitzt. Also auch über den Tod seiner Frau Queen Elizabeth II. und seinen eigenen, so der „Mirror“. Dies würde auch erklären, warum Prinz Charles nach dem Besuch am Krankenbett seines Vaters so aufgelöst wirkte.

Prinz Charles besuchte seinen Vater im Krankenhaus. Foto: IMAGO / i Images

----------------------------------------

Das ist Prinz Charles:

Prinz Charles Philip Arthur George wurde am 14. November 1948 in London geboren

Er trägt die Titel „Prince of Wales“ und „Duke of Cornwall“

Prinz Charles ist der Sohn von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip

Er steht an erster Stelle der britischen Thronfolge und könnte somit König werden

Mit Prinzessin Diana (†36) hat er zwei Söhne: Prinz William und Prinz Harry

----------------------------------------

Royals: Prinz Philip zu Prinz Charles – „Eines Tages wirst du der führende Mann in dieser Familie sein“

Arbiter verrät, dass Philip dies zu Charles gesagt haben soll. „Eines Tages wirst du der führende Mann in dieser Familie sein.“

----------------------------------------

Zuletzt klang es jedoch eher so, als würde sich Prinz Philip von seiner Infektion wieder erholen. So berichteten auch Mitarbeiter von Schloss Windsor, dass Prinz Philip in den vergangenen Wochen und Monaten sehr fit wirkte. Er wurde sogar dabei beobachtet.

-------------------

Prinz Philip: Das ist sein vollständiger Name

His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh

Earl of Merioneth and Baron Greenwich

Royal Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter

Extra Knight of the Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle

Member of the Order of Merit

Grand Master and First and Principal Knight of the Most Excellent Order of the British Empire

Knight of the Order of Australia

Companion of the Queen's Service Order

Lord of Her Majesty’s Most Honourable Privy Council

Lord of Her Majesty’s Most Honourable Privy Council of Canada

----------------------

Während Prinz Philip im Krankenhaus liegt, kann seine Frau Queen Elizabeth II. die Amtsgeschäfte nicht ruhen lassen. In einem Video spricht die Königin nun zu einem enorm wichtigen Thema.

