Royals: Prinz Philip untröstlich – Ehemann der Queen jetzt in Sorge, dass ...

Der Megxit traf die britische Königsfamilie wie ein Schlag ins Gesicht. Weil sie vorher nicht informiert gewesen worden waren, sollen Queen Elizabeth und Prinz Philip außer sich gewesen sein, als Enkel Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan Markle bekannt gaben, in Zukunft nicht mehr als „Senior Royals“ auftreten zu wollen.

Besonders Prinz Philip soll besorgt sein - der Grund der Sorge des Royals geht bis in die Vierzigerjahre zurück, als sein erster Sohn Prinz Charles geboren wurde.

Royals: Prinz Philip untröstlich

Als Prinz Philip, der als Mitglied der griechischen und dänischen Königsfamilie geboren wurde, zum ersten Mal Vater wird, schreiben wir das Jahr 1948. Der Zweite Weltkrieg ist erst drei Jahre vorbei - auf die Deutschen sind die Briten nicht gut zu sprechen.

Prinz Philips Nachnamen „Mountbatten“, abgeleitet vom deutschen Namen „Battenberg“, dem Adelsgeschlecht, aus dem Philips Mutter Alice stammt, sollte der neugeborene Prinz und Thronfolger daher nicht bekommen.

Die damalige Prinzessin Elizabeth und Prinz Charles 1948. Foto: imago images / Everett Collection

Der junge Vater soll von der Entscheidung geschockt und untröstlich gewesen sein. Das zumindest behauptet Biografin Ingrid Seward in ihrem Buch „My Husband and I: The Inside Story of 70 Years of the Royal Marriage“.

Das ist Prinz Philip:

geboren am 10. Juni 1921 auf Korfu, Griechenland

bei seiner Geburt war er Prinz von Griechenland und Dänemark

er ist der Sohn von Prinz Andreas von Griechenland und Dänemark und Alice von Battenberg

er entstammt väterlichersteits dem Hause Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, mütterlicherseits dem Hause Battenberg

am 20. November 1947 heiratete er die damalige Prinzessin und Thronfolgerin Elizabeth

seit der Thronbesteigung der Queen 1952 ist Philip Prinzgemahl

mit der Queen hat er vier Kinder: Charles, Anne, Andrew und Edward

2017 absolvierte er seinen letzten öffentlichen Auftritt

Demnach soll Prinz Philip gesagt haben: „Ich bin der einzige Mann in diesem Land, dem es nicht erlaubt ist, seinen Kindern seinen Namen weiterzugeben. Ich bin nichts als eine verdammte Amöbe.“

Harry und Archie tragen Philips Nachnamen

Eine kleine Erleichterung für den Prinzgemahl, der am Mittwoch seinen 99. Geburtstag feiert, kam 1960 mit dem Kompromiss, dass die Nachfahren der Königin den Nachnamen Mountbatten-Windsor tragen sollen, eine Mischung aus dem Nachnamen Philips und dem der Royals.

Queen Elizabeth und Prinz Philip bei der Geburtstagsparade der Queen im Jahr 2017 in London. Foto: imago images / i Images

Anders als direkter Thronfolger William und dessen Kinder erhielt auch Prinz Harry diesen Nachnamen, ebenso sein Sohn Archie Harrison. Doch laut dem englischen Express besteht die Möglichkeit, dass Harry und sein Sohn den Namen im Zuge ihres Austritts ablegen und dann nur noch mit dem Namen „Sussex“ auftreten könnten.

Und: Während der 35-Jährige in offiziellen Dokumenten in der Vergangenheit als Henry Mountbatten-Windsor benannt wurde, soll er dem Bericht zufolge in der Vergangenheit als Prinz Henry Charles Albert David, Herzog von Sussex unterzeichnet haben.

Auch Harrys Bruder Prinz William, seine Frau Catherine und die Kinder George, Charlotte und Louis tragen den Nachnamen „Cambridge“, dem britischen Adelstitel, der ihnen verliehen ist. (cs)