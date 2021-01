Royals: Prinz Marcus sorgt für nächsten Eklat – nach dem Affen kommt DAS

Was ist nur bei den deutschen Royals los? Während die britischen, niederländischen und schwedischen Pendants eher durch Zurückhaltung glänzen, lassen es einige deutsche Royals richtig krachen. Ganz vorne mit dabei: Adoptiv-Royal Prinz Marcus von Anhalt.

Der war zuletzt dadurch aufgefallen, dass er sich zu Weihnachten ein kleines Äffchen geschenkt hatte und damit zur Zielscheibe von Tierschützern würde. Ein Bild, dass Prinz Marcus nun in seiner Instagram-Story teilte, dürfte die Gemüter eher nicht beruhigen.

Royals: Erst ein Äffchen – jetzt ein Wolf

Es zeigt Prinz Marcus mit einem Wolfsfell, das sich der Adoptiv-Blaublüter über den Kopf gehängt hat. Der Prinz grinst dabei in die Kamera, hebt den linken Daumen und schreibt „Jetzt hab ich noch einen Wolf“.

Prinz Marcus von Anhalt. Foto: imago images / reportandum

Das ist Prinz Marcus:

Marcus Frank Adolf Prinz von Anhalt wurde am 20. Dezember 1966 in Pforzheim geboren

Sein richtiger Name ist Marcus Eberhardt

2006 ließ er sich von Frederic von Anhalt und Zsa Zsa Gabor adoptieren

Bei Instagram hat Prinz Marcus über 500.000 Abonnenten

2016 nahm Prinz Marcus bei Promi Big Brother teil

Er belegte den neunten Platz

Klugerweise hat Prinz Marcus das Bild nur in seiner Story geteilt. Unter einem richtigen Instagram-Bild wäre es wohl erneut zu heftigen Attacken gekommen.

Royals: Wie geht es dem Äffchen von Prinz Marcus?

Wie es dem kleinen Äffchen, das Prinz Marcus auf den Namen Oliver getauft hat, derweil geht, ist unklar. So zeigte sich der Prinz in den vergangenen Tagen lediglich mit diversen knapp bekleideten Damen in Dubai, um das neue Jahr zu begrüßen.

Zuvor hatte der Prinz noch ein Video von Äffchen Oliver geteilt, das den Primaten dabei zeigt, wie er auf der Harley-Davidson des reichen Royals herumturnt. Wie die Geschichte um Prinz Marcus und Äffchen Oliver losging, kannst du hier nachlesen.