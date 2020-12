Royals: Prinz Marcus zeigt seinen Baby-Affen – Fans: „Schäm dich!“

Süß ist er schon - und damit ist nicht Prinz Marcus gemeint!

Die einen haben Socken unter dem Weihnachtsbaum, die anderen eine schöne Uhr oder eine hübsche Tasche. Bei den Royals kommt da manchmal auch etwas – nennen wir es – Außergewöhnlicheres auf den Gabentisch. Vor allem bei Adoptiv-Royal und Instagram-Protz Prinz Marcus von Anhalt.

Der 54-Jährige, der sich 2006 als Sohn von Frederic von Anhalt und Zsa Zsa Gabor eintragen ließ, schenkte sich und seinen Kindern nämlich ein Tier.

Royals: Prinz Marcus schenkt sich DAS zu Weihnachten

Und da Prinz Marcus wohl nicht der Freund von Meerschweinchen, Hamster und Co. ist, musste etwas anderes her. Und da ist die Wahl auf einen Affen gefallen. Ein Kapuzineräffchen um genau zu sein.

Klar, dass der Protz-Royal seine neueste Errungenschaft direkt stolz auf Instagram präsentierte. In einem Video, das den kleinen Affen mit einer Windel auf einem Tisch sitzend zeigt, erzählt Prinz Marcus: „Das ist unser neuestes Familienmitglied. Wir wissen noch nicht genau, wie wir ihn nennen sollen. Es ist ein Junge.“

-----------------

Das ist Prinz Marcus:

Marcus Frank Adolf Prinz von Anhalt wurde am 20. Dezember 1966 in Pforzheim geboren

2006 ließ er sich von Frederic von Anhalt und Zsa Zsa Gabor adoptieren

Bei Instagram hat Prinz Marcus über 500.000 Abonnenten

---------------

Royals: Follower stocksauer – „Lass den Armen zu seiner Familie“

Prinz Marcus selbst wolle ihm gerne den Namen Oliver geben. Doch so ganz sicher scheint er da noch nicht zu sein. So bittet er seine Follower um Unterstützung.

Doch die scheinen nicht begeistert. Viele sind sogar richtig sauer. „Lass den Armen zu seiner Familie“, schreibt beispielsweise ein Follower. Und eine andere fügt an: „So was gehört in die Freiheit und nicht in ein Haus oder einen Käfig.“ Drastischer drückt es ein weiterer Follower des Prinzen aus. Er schreibt lediglich: „Schäm dich!“

-------------------

--------------------

Gefallen an dem kleinen Äffchen scheint jedoch „Promis unter Palmen“-Teilnehmerin Georgina Fleur gefunden zu haben. Sie kommentiert mit den Worten „Voll süß“ und schlägt den Namen „Prince“ vor. Wirklich kreativ ist das ja nun nicht.