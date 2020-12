Prinz Marcus von Anhalt zeigt gerne, was er hat.

Royals: Prinz Marcus schenkt sich Affen zu Weihnachten – unfassbar, was der zum Spielen bekommt

Geschenke an Weihnachten, das ist immer so ein Thema. Die einen wollen sich gar nichts schenken, die anderen freuen sich über Selbstgemachtes. So ist es beispielsweise bei den britischen Royals Tradition, sich nichts Großes zu schenken.

Ein Royal, der das ein wenig anders sieht, ist Adoptiv-Royal und Instagram-Protz Prinz Marcus von Anhalt. Wobei – groß war das Geschenk, das bei Prinz Marcus unter dem Weihnachtsbaum lag, auch nicht wirklich.

Royals: Prinz Marcus legt sich einen Affen zu

Der Prinz schenkte sich nämlich einen Affen. Wir erinnern uns, kurz nach dem Heiligen Abend hatte Prinz Marcus noch eine Umfrage unter seinen Instagram-Followern gestartet, wie das süße Tierchen denn heißen solle.

Das ist Prinz Marcus:

Marcus Frank Adolf Prinz von Anhalt wurde am 20. Dezember 1966 in Pforzheim geboren

2006 ließ er sich von Frederic von Anhalt und Zsa Zsa Gabor adoptieren

Bei Instagram hat Prinz Marcus über 500.000 Abonnenten

Die fanden das jedoch gar nicht witzig und regten sich tierisch darüber auf, dass Prinz Marcus nun noch einen Affen sein Eigen nennt. „Lass den Armen zu seiner Familie“, hieß es. Sogar schämen sollte sich der Adoptivsohn von Zsa Zsa und Frederic von Anhalt.

Royals-Äffchen Oliver hat ganz besonderes Spielzeug

Doch genützt hat das nicht. Oliver, so heißt das kleine Äffchen nun, lebt weiterhin in der Villa von Prinz Marcus. Und wie es sich für einen royalen Affen gehört, turnt der natürlich nicht auf einem einfachen Baum herum.

Oliver hat dafür eine Harley Davidson, wie in Prinz Marcus' Instagram-Story zu sehen ist. Die steht mitten in den Wohnräumen von Prinz Marcus und scheint dem Äffchen als Klettergelegenheit ganz gut zu gefallen. Ob das Prinz Marcus auch immer noch gefällt, wenn der kleine Affe größer ist und schließlich sein Motorrad auseinandernimmt, sei jetzt mal dahingestellt.

Wie es mit Äffchen Oliver bei Prinz Marcus losging, liest du hier.