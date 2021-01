Royals: Eklat um Prinz Marcus' Affen – schockierend, was er jetzt getan hat

Es war einer DER Aufreger an Weihnachten. Statt normaler Geschenke hat sich Royals-Adoptivprinz Marcus einen Affen zu Weihnachten gegönnt. Das Tier, das er auf den Namen Oliver taufte, sollte für ihn und seine Tochter sein.

Verständlicherweise rollte sofort eine Welle der Entrüstung auf den Adoptiv-Royal zu. Affen gehören nicht in Villen in Dubai, so der Tenor der besorgten Follower. Sie gehören zu ihren Artgenossen. Und da kommt der kleine Oliver nun auch wieder hin.

Royals: Prinz Marcus tauscht seinen Affen einfach um

Jedoch nicht, weil Prinz Marcus zur Vernunft gekommen wäre. Nein. Prinz Marcus hat einfach nur einen dicken Fehler seinerseits bemerkt.

-----------------

Das ist Prinz Marcus:

Marcus Frank Adolf Prinz von Anhalt wurde am 20. Dezember 1966 in Pforzheim geboren

2006 ließ er sich von Frederic von Anhalt und Zsa Zsa Gabor adoptieren

Bei Instagram hat Prinz Marcus über 500.000 Abonnenten

---------------

So verriet der Adoptivsohn von Zsa Zsa Garbor und Frederic von Anhalt, dass er den kleinen Oliver umgetauscht habe. Der Grund: Oliver ist kein harmloses Kapuzineräffchen, wie zunächst vermutet, sondern ein Pavian-Baby. Und ein erwachsener Pavian kann nicht nur bis zu fünfzig Kilo schwer, sondern auch extrem gefährlich werden.

Royals: Prinz Marcus verrät – „Ich werde ihn heute umtauschen, weil er ein Pavian ist.“

Prinz Marcus verriet: „Ich werde ihn heute umtauschen, weil er ein Pavian ist. Heute Abend bekomme ich ein Meerkätzchen, und der Pavian kommt zurück in den Zoo.“

Wenig später zeigte sich Prinz Marcus dann wirklich mit einem anderen Tier. Er sei nun Besitzer eines Meerkätzchens, verriet Prinz Marcus und posierte mit dem Tier stolz in der Wüste.

-------------------

------------------

„Der Pavian ist wieder zurück im Zoo bei seiner Familie“, so Prinz Marcus. Da hat zumindest der Pavian noch einmal Glück gehabt.

Die ganze Geschichte um Prinz Marcus und den Affen Oliver kannst du hier nachlesen.