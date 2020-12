Royals: Große Trauer bei Prinz Harry – dieser Schicksalsschlag trifft ihn hart

Traurige Nachricht für die Royals und vor allem für Prinz Harry!

Denn seine Patentante Lady Celia Vestey ist überraschend verstorben, das berichtet „thesun.uk“ und beruft sich auf Informationen der Familie.

Royals: Große Trauer bei Prinz Harry!

Demnach starb Lady Celia Vestey am Samstag „überraschend, aber friedlich“ im Alter von 71-Jahren. Das habe die Familie in einer britischen Tageszeitung bekanntgegeben. Die Beerdigung soll im privaten, familiären Kreis erfolgen, berichtet „thesun.uk“.

Wie „thesun.uk“ berichtet, ist Prinz Harrys Patentante Lady Vestey überraschend verstorben. Foto: imago images/Parsons Media

Lady Vestey war eine von sechs Taufpaten von Prinz Harry

Für Prinz Harry ein schwerer Verlust. Prinz Charles und Prinzessin Diana wählten sie schließlich vor Jahren als eine von sechs Taufpaten aus, um von der Taufe an als Patentante an Harrys Seite zu sein. Prinz Harry wurde 1984 in der St. George's Chapel in Windsor getauft. Dort, wo er später auch heiratete. (abr)