Royals-Expertin verrät: Spanier sind besorgt – Prinzessin Sofia könnte Prinz Harry nachahmen

Die Leben der Royals sind oftmals schon vorbestimmt. Noch bevor sie das Licht der Welt erblicken, steht fest, welchen Weg sie einschlagen müssen.

Als zweitgeborene Royals hat man da etwas mehr Freiheit, doch steht früher oder später vor einem knallharten Ultimatum: Entweder man entscheidet sich für oder gegen die eigene Familie.

Royals: Prinzessin Sofia von Spanien steht im Schatten ihrer Schwester

Einer, der diese Erfahrung am eigenen Leib zu spüren bekommen hat, ist Prinz Harry. Der 36-Jährige kehrte den Royals Anfang 2020 den Rücken, zog sich von seinen Pflichten zurück und wanderte in die USA aus.

Prinzessin Leonor von Spanien (l.) und Infantin Sofia (r.) im Februar 2020. Foto: picture alliance/dpa/Casa de S.M. el Rey | Estela de Castro

Und auch in Spanien könnte es eines Tages zu einem ähnlichen Fall kommen. Die 13-jährige Sofia steht zwar auf Platz zwei der Thronfolge, jedoch ist mit großer Sicherheit davon auszugehen, dass ihre zwei Jahre ältere Schwester Leonor den Thron und die damit einhergehende Verantwortung übernehmen wird.

Das ist Prinzessin Sofia von Spanien:

Sofía de Todos los Santos de Borbón y Ortiz wurde am 29. April 2007 in Madrid geboren

Sie ist die zweite Tochter von König Felipe VI. und Königin Letizia

Als Tochter des Königs trägt Sofia den Titel „Königliche Hoheit, Infantin von Spanien“

Sie steht nach ihrer Schwester Leonor auf dem zweiten Platz in der spanischen Thronfolge

Sofia besucht seit dem 15. September 2010 die Schule Santa María de los Rosales im Madrider Stadtteil Aravaca

König Felipe VI. verbietet Royals Nebentätigkeiten

Prinzessin Sofia hat also die Wahl zwischen einer selbstbestimmten Karriere, in der sie den Beruf ausüben kann, den sie schon immer mal machen wollte, oder der lebenslangen Verpflichtung als Mitglied der spanischen Königsfamilie.

Prinzessin Sofia muss sich entscheiden. Foto: imago images

„Sollte sie die Krone aber in Zukunft weiter vertreten, wird sie keine Wahl haben, als auf eine Karriere zu verzichten. Tatsache ist, dass König Felipe möchte, dass die Royals, die das Königshaus vertreten, nur dies tun und keine anderen Jobs [haben, Anm.d.Red.]“, erklärt Royals-Expertin Andrea Mori gegenüber „Adelswelt“.

Noch verstehen sich Prinzessin Sofia und ihre Schwester Leonor bestens. Die 13-Jährige ist eine wichtige Stütze für die zukünftige Königin, so Mori: „Leonor wird sehr von Infanta Sofia unterstützt – viel mehr als König Felipe von seinen Schwestern in der Vergangenheit.“

Meghan Markle mischte Royals in England ordentlich auf

Auch Prinz William und sein Bruder Harry galten einst als unzertrennlich. Doch als Meghan Markle in ihr Leben trat, veränderte sich alles. Bleibt also zu hoffen, dass die Schwestern in Spanien nicht denselben Fehler machen.