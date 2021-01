Royals: Prinz Harry plant Rückkehr nach England – ohne Meghan Markle und Archie? „Es ist eine persönliche Entscheidung“

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Es ist ein Schlag ins Gesicht für die britischen Royals. Prinz Harry soll ohne seine Familie nach England zurückkehren.

Dabei hatten sich einige der Royals schon so sehr auf den Moment gefreut, an dem die ganze Königsfamilie wieder zusammenkommt. Doch daraus soll im Jahr 2021 wohl nichts werden.

Royals müssen auf Besuch von Meghan Markle und Archie verzichten

Eigentlich erwarten die Royals schon im April hohen Besuch aus den USA. Am 21. April soll Queen Elizabeth II. ihren 95. Geburtstag feiern. Ob diese Feier tatsächlich wie geplant stattfinden kann, steht aufgrund der Corona-Pandemie aber leider noch in den Sternen.

Die Geburtstage seiner Ur-Großeltern wird der einjährige Archie verpassen. Foto: imago images

So oder so haben sich Prinz Harry und Meghan Markle aber bereits für einige Termine angekündigt – darunter der 100. Geburtstag von Prinz Philip, die alljährliche „Trooping the Colour“-Militärparade und die Errichtung einer Lady-Diana-Statur im Sommer.

Doch wie „Daily Mail“ nun berichtet, soll Prinz Harry diese Termine ganz allein wahrnehmen. Meghan Markle und Sohn Archie werden derweil zu Hause in den USA bleiben.

Meghan Markle möchte nicht im Mittelpunkt stehen

Der offizielle Grund für Meghan Markles Rückzieher? Sie wolle keine allzu große Aufmerksamkeit erregen. Die 39-Jährige sei sich bewusst, was für ein Wirbel ihr Besuch in England erzeugen würde. Ob es sich dabei um die Wahrheit oder doch nur eine kreative Ausrede handelt, sei mal dahingestellt.

Prinz Harry und Meghan Markle kehrten Großbritannien Anfang 2020 den Rücken. Foto: imago images

„Es ist eine persönliche Entscheidung des Pärchens“, beteuert eine anonyme Quelle. Fans der Royals wissen hingegen sehr wohl, dass Meghan Markle bei der britischen Königsfamilie bewusst auf Distanz geht. Vielleicht spielt ihr eine weltweite Pandemie in diesem Punkt also sogar in die Karten.

Was wird aus Archie Harrison Mountbatten-Windsor?

Zugegeben, Meghan Markle und die Royals werden vermutlich keine Freunde mehr. Aber was hat Sohn Archie damit zu tun? Der Einjährige entfernt sich durch die Entscheidungen seiner Mutter immer weiter von seinen Verwandten in England.

Eine, der es besonders wichtig ist, dass Archie seine Cousins und Cousine trotzdem kennenlernt, ist Kate Middleton. Das soll auch der Grund sein, warum sich die Herzogin mit Meghan Markle vertragen möchte.