Royals: Experte erklärt altes Gesetz – es könnte Prinz Harry noch zum König machen

Kaum eine Entscheidung der letzten Jahrzehnte wurde unter den Royals und den Royals-Anhängern so heftig diskutiert, wie die von Prinz Harry und seiner Frau Meghan Markle.

Im sogenannten „Megxit“ traten die beiden Royals Prinz Harry und Meghan Markle als hochrangige Mitglieder der britischen Königsfamilie zurück. Prinz Harry begrub damit die Option, jemals den Thron Englands zu besteigen. Oder etwa doch nicht?

Royals: Experte erklärt – so wird Prinz Harry trotz Megxit noch König

Royals-Experte Iain MacMarthanne erklärte gegenüber dem britischen Express, wie es doch noch dazu kommen könnte, dass Prinz Harry König wird. Dies könnte jedoch nur unter extrem tragischen Umständen geschehen.

So würde Prinz Harry automatisch König, wenn Prinz William als amtierender König sterben würde und sein ältester Sohn Prinz George zu diesem Zeitpunkt noch nicht volljährig wäre. Das sagt das Gesetz.

Das ist Prinz Harry:

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana und hat einen älteren Bruder, Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die Ex-Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurde der gemeinsame Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

-------------------------------

Dies, so Iain MacMarthanne, sei im 'Regency Act' von 1937 so geregelt. „Der 1937er Erlass hält fest, dass Regent immer die nächste Person in der Thronfolge werde, der die Volljährigkeit erreicht hat“, so der Experte.

Royals: Regency Act wurde schon einmal geändert – für den Opa von Prinz Harry

Prinz William und sein ältester Sohn Prinz George. Foto: imago images / Focus Images

Zusammenfassend erklärte MacMarthanne dem „Express“: „Sollte also Prinz William König geworden sein und sterben, bevor Prinz George seine Volljährigkeit erreicht hat und bis dahin keine weiteren Bestimmungen vom Parlament, wie etwa 1953, verabschiedet worden sein, würde sich unter den gegenwärtigen Umständen eine eher ungewöhnliche Situation ergeben. Demnach würde Prinz Harry der rechtmäßige Regent, weil er der nächste Volljährige in der Thronfolge wäre.“

-------------------------------

Mehr zu Prinz Harry:

Royals: Prinz Harry mit neuer Frisur? Nachbar traut seinen Augen kaum

Prinz Harry: Auf DIESE Nachricht haben die Fans gewartet – es betrifft auch seinen Bruder William

Royals: Große Pläne! Kommen Meghan Markle und Prinz Harry zu DIESEM Anlass wieder nach London?

-------------------

Die Änderung von 1953 beinhaltete übrigens, dass Prinz Philip König werden könne, wäre Queen Elizabeth II. gestorben und Prinz Charles zum Zeitpunkt des Todes seiner Mutter noch keine 18 Jahre alt gewesen.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zuletzt sprach ein Insider über den Gemütszustand von Prinz Harry. Seine Worte klangen alles andere als gut.