Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Royals: Damit hätte niemand gerechnet – irre, was Prinz Harry HIER tut

Für spontane Aktionen sind die Royals eher nicht bekannt. Schon immer ein wenig anders war da jedoch Prinz Harry. Doch auch um ihn war es in der letzten Zeit ruhiger geworden. Vor allem, was Auftritte in der Öffentlichkeit angeht.

Doch nun sorgte Prinz Harry für eine ganz besondere Überraschung. Und das auch noch zur besten Sendezeit im britischen TV.

Prinz Harry mit emotionaler Botschaft

In Großbritannien startete kürzlich die neue Staffel des britischen „Let´s Dance“. Die Sendung wird live aufgezeichnet. Umso größer die Überraschung, als sich der Herzog von Sussex zuschaltet. Er findet herzerwärmende Worte für einen ganz besonderen Kandidaten und macht außerdem auf ein wichtiges Thema aufmerksam.

Seine Botschaft richtet sich an JJ Chalmers, Kandidat der Sendung und enger Freund von Prinz Harry, und dessen Tanzpartnerin: „Hallo JJ. Hallo Amy, es ist wirklich schön, dich zu treffen. Als ich JJ zum ersten Mal traf, war er eine Hülle seiner selbst, aber jetzt steht er am Beginn einer erstaunlichen Reise“. Chalmers wurde 2011 bei einer Bombenexplosion in Afghanistan schwer verwundet. Der Soldat der Royal Marine verlor zwei Finger, erlitt Gesichts- und Ellenbogenverletzungen.

JJ Chalmers ist in der neuen Staffel „Strictly Come Dancing“ der Zuschauerliebling und das macht seinen royalen Freund damit sehr stolz. Die beiden Männer machten Scherze darüber, dass JJ sein Talent erst auf der Hochzeit von Meghan und Harry entdeckte. Dort tanzten sie die ganze Nacht.

Prinz Harry und JJ Chalmers (rechts) sind durch ihr Engagement bei den Invictus Games eng miteinander verbunden. Foto: imago images / i Images

Prinz Harry und JJ verbindet eine ganz besondere Freundschaft. JJ moderiert die Invictus Games, eine Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten, die Harry jedes Jahr ausrichtet.

Chalmers sagte gegenüber der britischen „Hello!“, er sei unglaublich stolz, dass durch seinen Auftritt bei der Show auf die Invictus Games aufmerksam gemacht werde. Außerdem nimmt er eine Sache aus der Sendung mit: „Ich kann mit großem Selbstbewusstsein sagen, dass ich nun ein besserer Tänzer als Harry bin.“

