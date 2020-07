Royals: Insiderin packt über Prinz Harry aus – „Wenn er jemand anderen geheiratet hätte, wäre...“

Autsch! Diese Enthüllungen über einen der höchsten britischen Royals sind wirklich pikant – und sie dürften Prinz Harry gar nicht gefallen.

Denn gegenüber der britischen „OK“ hat Lady Colin Campbell, eine Royals-Expertin aus Großbritannien, heftig gegen Prinz Harry geschossen. Und dabei einige unschöne Dinge über den Mann von Meghan Markle ausgepackt.

+++ Meghan Markle und Prinz Harry platzt der Kragen – jetzt geht das Paar einen drastischen Schritt +++

Royals: Insiderin packt über Prinz Harry aus

Royals-Insiderin Lady Colin Campbell, die auch schon Werke über Prinzessin Diana und Queen Mum veröffentlichte, zieht im Gespräch mit dem „Ok-Magazine“ ordentlich vom Leder.

---------------------------

Das ist Prinz Harry:

Geboren am 15. September 1984 in London

Sein vollständiger Name lautet Henry Charles Albert David

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana

Er machte in der Vergangenheit häufig Negativ-Schlagzeilen

Im Mai 2018 heiratete er die Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurden sie Eltern von Archie Mountbatten-Windsor

Am 31. März 2020 verließ das Paar das Königshaus offiziell

Prinz Harry lebt mit seiner Familie in Los Angeles

Zwischen Kate Middleton, Prinz William, Meghan Markle und Prinz Harry kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Streit

------------------------

Royals: Prinz Harry und Meghan Markle. Foto: imago images

Demnach sei Prinz Harry deutlich weniger intelligent als Meghan. „Nun, es ist eine schrecklich traurige Situation. Meiner Meinung nach, ist Harry ein viel weniger intelligenter Charakter, als sie es ist, und ich denke, er ist so verzweifelt, ihr zu gefallen und mitzumachen, was auch immer sie sagt, egal wie schlecht durchdacht es ist. Er ist so verliebt in sie“, berichtet die Royals-Insiderin dem „Ok-Magazine“.

---------

Weitere News von den Royals:

Queen Elizabeth II.: Unfassbar! Die Monarchin hat nie ...

Prinz Charles: Enthüllt! DAS hat der Thronfolger in der Nacht vor seiner Hochzeit gemacht

Queen Elizabeth II.: Premiere! So hast du sie noch NIE gesehen

-----------

Royals-Insiderin: Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry war ein Fehler

Die Hochzeit an sich sei für Prinz Harry ein Fehler gewesen, glaubt Campbell. Besonders getroffen habe ihn aber der Megxit. „Er hat wahrscheinlich das Gefühl, Opfer gebracht zu haben.“

Royals: Eine Royals-Insiderin packt über Prinz Harry aus. Foto: imago images

+++ Prinz Harry: Enthüllt! Jetzt kommt raus, dass er und William... +++

Campbell glaubt: „Wenn Harry jemand anderen geheiratet hätte, wäre er immer noch ein Mitglied der königlichen Familie.“

Queen Elizabeth II. hat bewiesen, dass ...

Zum Megxit haben sich Experten jetzt auch in einer Doku geäußert und Bewunderung über die 34 Worte zum Ausdruck gebracht, die Queen Elizabeth II. fand, kurz nachdem die Bombe wie aus dem Nichts platze. >>> Hier erfährst du mehr dazu.