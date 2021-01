Royals: Nachbar sieht Prinz Harry – und erkennt ihn kaum wieder

Das kann doch nicht wahr sein!!! Wenn das stimmt, was Schauspieler Rob Lowe über Royals-Aussteiger Prinz Harry erzählt, könnte man wohl ohne Übertreibung von einer Styling-Sensation sprechen.

Was war passiert? Der Schauspieler war zuletzt in der „The Late Late Late Show“ von Starmoderator James Cordon. Dort kamen die beiden Herren auch auf einen berühmten Nachbarn des „9-1-1“-Stars zu sprechen. Auf Prinz Harry.

Royals: Hat Prinz Harry einen neuen Style?

Der wohne zwar nur rund eine Meile (rund 1,5 Kilometer) von seinem Anwesen entfernt, sehen tut er ihn aber nur äußerst selten, so Lowe. Doch letztens habe er ihn erblickt.

-------------------------------

Das ist Prinz Harry:

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana und hat einen älteren Bruder, Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die Ex-Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurde der gemeinsame Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

-------------------------------

„Er wohnt etwa eine Meile von mir entfernt. Aber er lebt sehr zurückgezogen. Ihm in der Nachbarschaft zu begegnen, ist in etwa so wie das Monster von Loch Ness zu sehen. Aber ich habe es geschafft. Ich habe ihn im Auto gesehen“, berichtet Lowe.

Prinz Harry: Sein Nachbar verrät ein irres Detail

Meghan Markle und Prinz Harry. Foto: imago images / PA Images

Und dabei ist ihm etwas aufgefallen. „Das war nur ganz kurz. Also nagelt mich nicht darauf fest. Aber es sah so aus, als hätte er einen Pferdeschwanz. Ich sag's nur. Es sah für mich aus, als wäre sein Haar sehr lang geworden und als hätte er es sehr fest zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden“, ist sich Lowe sicher.

-------------------------------

Mehr zu Prinz Harry:

Prinz Harry fällt unangenehmes Urteil: „Wir geben ihr nur wenig zurück“

Meghan Markle und Prinz Harry: Insider berichtet über drastischen Schritt - Fans dürfte das absolut nicht gefallen

Prinz Harry: Öffentliche Erniedrigung – nur zwei Sekunden waren dafür entscheidend

-------------------------------

Das kann selbst James Cordon nicht glauben. „Ich glaube, du hast ihn nicht gesehen“, attackiert er den Schauspieler. Doch der bleibt bei seiner Geschichte: „Doch, er war es. Ich muss zugeben, ich habe ihn bis zu seinem Haus verfolgt, um zu sehen, ob er es wirklich war und sein Auto dort parkt.“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Naja, dann kann man ja nur hoffen, dass bald Fotos von Harrys irrem Style auftauchen. Hier findest du das Video von Rob Lowe und James Corden.