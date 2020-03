Royals: Prinz Harry kommt zurück zur königlichen Familie – Insider verrät...

Prinz Harry und Meghan Markle sind aktuell auf ihrer Abschiedstour in England unterwegs. Ab dem 31. März will sich das Paar unabhängig von den britischen Royals in Nordamerika niederlassen.

Diese Entscheidung hatte eine Welle der Empörung losgetreten. Doch wie der englische „Express“ berichtet, ist Royals-Experte Arthur Edwards felsenfest von einem England-Comeback von Prinz Harry überzeugt.

Royals: Experte von Harry-Comeback überzeugt

Prinz Harry und Meghan Markle befinden sich aktuell auf Abschiedstour in England. Foto: imago images / PA Images

„Ich persönlich denke, dass er zurückkehren wird – ob sie mitkommt, oder nicht, weiß ich nicht“, so Edwards in einem interview mit „talkRADIO“. „Er wird seine eigene Familie und dieses Land so sehr vermissen.“

Über Meghan Markle verliert der Experte dabei kein gutes Wort. Er behauptet, sie hätte allen nur etwas vorgemacht. „Sie ist eine Schauspielerin und das erste Jahr über fand ich sie wundervoll“, erzählt Edward. „Jetzt realisiere ich, dass es nur gespielt war.“ Meghan habe Harry in einen „mürrisch, schrecklich traurigen Mann“ verwandelt.

--------------------------------

Mehr zu den Royals:

++ Royals: Ausgerechnet DAS will Prinz William machen, wenn er König ist – die Queen würde durchdrehen ++

++ Royals: Irres Privatleben! DAS machen Kate Middleton und Co. wirklich den ganzen Tag ++

--------------------------------

Auch bezüglich ihrer Beweggründe für den Umzug nach Amerika hat Edwards eine Vermutung, so der „Express“. „Vielleicht hatte sie ein Angebot für einen großen Film“, spekuliert er. „Ich wäre nicht überrascht. Jeder Produzent der Welt, der sie in seinem Film besetzen würde, könnte eine Menge Tickets verkaufen, weil wir alle es sehen wollen würden.“ (at)