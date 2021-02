Royals: Hören wir Prinz Harry bald singen? DIESE Aufnahme spricht dafür

Nach einem Netflix-Deal und Spotify-Podcast wendet sich Prinz Harry nun auch dem TV-Business zu. Auf den Straßen Los Angeles' wurde der Royal mit Showmaster James Corden gesichtet.

Was die Royals in England wohl von dem TV-Auftritt des Prinzen halten werden?

Royals: Prinz Harry dreht für Late-Night-Show

Die Royals kennen wir eher reserviert. Doch nach dem „Megxit“ scheint Prinz Harry endlich das tun zu können, worauf er Lust hat. Keine gestellten Auftritte und ungemütlichen Outfits mehr.

Das Online-Magazin „TMZ“ hat Prinz Harry am Freitag bei einem neuen Projekt erwischt. Die Aufnahme der Paparazzi spricht Bände, denn sofort ist klar, worum es sich handelt.

Prince Harry Rolling and Recording with James Corden in Hollywood https://t.co/m3Wp4tjFrZ — TMZ (@TMZ) February 6, 2021

Prinz Harry ist gemeinsam mit Moderator James Corden und einem Fernsehteam auf einem Doppeldecker-Bus zu sehen, der in diesem Moment das „CBS“-Studiogelände verlässt. Auch eine Polizei-Eskorte soll ihnen dabei gefolgt sein.

Das ist Prinz Harry:

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana und hat einen älteren Bruder, Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die Ex-Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurde der gemeinsame Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

Royals-Debüt bei James Cordens „Carpool Karaoke“?

Ohne Zweifel muss es sich hierbei um einen Dreh der Late-Night-Show „The Late Late Show with James Corden“ handeln. Der 42-jährige Moderator ist selbst Brite und erlangte im Netz vor allem mit seinem Format „Carpool Karaoke“ Bekanntheit.

Showmaster James Corden ist vor allem für sein „Carpool Karaoke“ bekannt und hat dabei schon mit zahlreichen Weltstars singen dürfen. Foto: picture alliance/dpa

Die Idee dahinter ist, dass er sich gemeinsam mit einem prominenten Gast ins Auto setzt, durch Los Angeles fährt und die beiden einen Song nach dem anderen schmettern. In Cordens Wagen saßen schon Weltstars wie Lady Gaga, Justin Bieber oder Paul McCartney.

Ob es sich bei Prinz Harrys Dreh tatsächlich um das beliebte Gesangsformat handelt, ist jedoch noch fraglich. In der Regel findet das nämlich in einem geschlossenen SUV und nicht auf einem Sightseeing-Bus statt. So oder so dürfen sich die Fans aber auf einen unterhaltsamen TV-Auftritt des Prinzen freuen.

James Corden und Harry verbindet übrigens eine jahrelange Freundschaft. So war der Moderator 2018 auch Gast auf der Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry.

Zwei Jahre nach der Trauung packte ihr Priester aus und verriet, was den Zuschauern entgangen ist.