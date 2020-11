Royals: Expertin mit dringender Warnung an Prinz Harry – „Schrecklicher Fehler“

Es ist wohl eine Zwickmühle, in der Prinz Harry gerade steckt. Nach seinem Ausbruch bei den Royals sind er und seine Frau Meghan Markle auf sich gestellt. Geld bekommen sie vom Palast keines mehr. Das Leben in den USA müssen sie nun selbst finanzieren.

Darum kam das Angebot des Streamingriesen Netflix zur exakt richtigen Zeit. Angeblich sollen die Ex-Royals Prinz Harry und Meghan Markle einen großen Millionenbetrag bekommen, dafür einen Exklusiv-Vertrag mit Netflix abgeschlossen haben.

Royals: Expertin sicher – Prinz Harrys Netflix-Deal war ein Fehler

Doch die Zusammenarbeit mit Netflix sei ein Fehler, warnt Royals-Expertin Angela Levin. Sie geht sogar so weit zu sagen: „Ich glaube, Harry hat einen schrecklichen Fehler gemacht!“

Doch was veranlasst die Kennerin des britischen Königshauses zu solchen Aussagen? Es sind die Diskussionen um die Netflix-Erfolgsserie „The Crown“.

Das ist „The Crown“:

„The Crown“ ist eine britische Fernsehserie der Streaming-Plattform Netflix

Im November 2016 erschien die erste Staffel mit zehn Episoden

Drehbuchautor ist Peter Morgan, der bereits das Drehbuch zum Film „The Queen“ (2006) geschrieben hat

Die Serie handelt vom Leben der britischen Royals: Die Protagonistin ist Queen Elizabeth II.

Jede Staffel behandelt jeweils ein Jahrzehnt in der Geschichte der Königsfamilie

Staffel 4 ist am 15. November bei Netflix erschienen und spielt im Zeitraum von 1979 bis 1990

So ist überliefert, dass die britischen Royals gar nicht gut auf die aktuelle Staffel zu sprechen sind. Die Darstellung von Lady Di sei nicht zutreffend. Die königliche Familie würde als grausam dargestellt.

Royals: Prinz Harry steckt in einer Zwickmühle

Ein großes Problem für Prinz Harry. Er steckt in einer Zwickmühle. So verriet der Prinz Angela Levin bereits vor einiger Zeit, dass er wolle, dass 'The Crown' ende, bevor seine Geschichte in der Serie auftauche.

Harrys Mutter Diana kommt in 'The Crown' nicht gut weg. Foto: imago images / ZUMA Press

Schwierig, schließlich steht er ja bei Netflix unter Vertrag. Levin hält den Prinzen daher für naiv.

Sie glaubt, dass Netflix durch Harry an Informationen kommen wolle, die die „royale Familie komplett entschlüsseln“ könnten, so Levin im „Mirror“. Und damit eine Rückkehr Prinz Harrys wohl auf ewig unmöglich machen.

Doch all das dürfte Prinz Harry wohl derzeit egal sein. So mussten er und seine Frau Meghan Markle eine Fehlgeburt verkraften. Meghan Markle hatte sich mit herzzerreißenden Worten an die Öffentlichkeit gewandt.