Royals: Irres Detail zu Prinz George – nun kommt DAS ans Licht

Den Namen für ein Kind auszusuchen, ist wohl eine der ersten großen Herausforderungen im Leben junger Eltern. Das ist bei 'normalen' Eltern so und ist bei Royals nicht anders. Doch Kate Middleton und Prinz William bekamen bei der Namenssuche für ihren Erstgeborenen Prinz George tierische Unterstützung.

Und das im wahrsten Wortsinne. Denn das letzte Wort bei der Namenssuche hatte nicht etwa das Elternpaar, andere Royals oder gar die Queen. Nein, es war Familienhund Lupo.

Royals: Er suchte den Namen für Prinz George aus

Wie bitte? Richtig gehört. Der am vergangenen Wochenende verstorbene Hund von Kate und William war maßgeblich an der Namens-Auswahl für den künftigen König von England beteiligt.

-----------------

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William heirateten am 29. April 2011

Die beiden haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

-----------------

Wie der „Mirror“ berichtet, hätten Kate und William alle in Frage kommenden Namen auf Zettel geschrieben und dem Cocker Spaniel vorgelegt. Lupo habe dann schnurstracks den Zettel mit dem Namen George angesteuert und die Sache war geritzt.

Royals: Familienhund Lupo stirbt mit neun Jahren

Lupo war am vergangenen Wochenende gestorben. Auf Instagram verabschiedeten sich Kate und William von ihrem treuen Begleiter. Sie schrieben: „Wir sind sehr traurig. Am vergangenen Wochenende verstarb unser lieber Hund Lupo. Er war in den vergangenen neun Jahren ein wichtiger Teil unserer Familie und wir werden ihn sehr vermissen.“

-----------------

Mehr zu Kate Middleton:

Kate Middleton: Riesiges Dilemma – DIESES Problem ist fast unlösbar

Kate Middleton und Prinz William ändern Instagram-Account – das hat eine wichtige Bedeutung

Kate Middleton: Schauspieler flirtete sie an – SO reagierte Prinz William

-----------------

Lupo hatte übrigens eine lange Middleton-Tradition. So stammt er von einem Hund ab, der Kates Eltern Michael and Caroline Middleton gehörte.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Es sind nicht die einzigen schlechten Nachrichten von den Royals. Denn nun hat auch noch der Bruder von Meghan Markle ausgepackt. Was er sagt, dürfte Prinz Harry gar nicht schmecken.